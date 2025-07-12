لوكا مودريتش يختار خليفته في ريال مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

أنهى لاعب الوسط الكرواتي الأسطوري لوكا مودريتش مسيرته التاريخية مع ريال مدريد، تاركاً بصمةً لا تُمحى في النادي وجماهيره، وفي التاسعة والثلاثين من عمره، خاض اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي مباراته الأخيرة مع الفريق الملكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وودع الفريق بامتنانٍ عميق.

وقال مودريتش في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي: «كان هذا الفصل لا يُنسى ومليئاً بالأمجاد، أنا سعيد للغاية بكل ما مررت به في هذا النادي، الذي منحني كل شيء، كلاعب كرة قدم وكشخص»، وفي المجموع، فاز النجم الكرواتي بـ 28 لقباً، وهو رقم قياسي يُعزز إرثه كرمز مدريدي.

وجاءت اللفتة الأكثر رمزية في وداع لوكا مودريتش في نهاية مباراته الأخيرة، عبر تسليم الكرواتي قميصه إلى التركي أردا جولر، النجم الصاعد في الفريق. لفتة لم تمر مرور الكرام على الجماهير، الذين اعتبروا هذا التصرف بمثابة «بركة» للاعب التركي ليصبح قائد خط الوسط الجديد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أردا جولر صورة لقميص مودريتش بجانب قلب أبيض، ما أثار موجة من التعليقات التي تُشير إلى أنه الوريث الشرعي للكرواتي. بأسلوب لعبه ورؤيته ومهاراته الفنية، يمتلك جولر صفات تُذكر الكثيرين بمودريتش، وهو الآن يحمل على عاتقه مسؤولية وشرف مواصلة هذا الإرث.

وكان وداع مودريتش مؤثراً للغاية، ليس فقط للجماهير، بل أيضاً لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي تأثر حتى البكاء خلال المباراة النهائية في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، وصرح مودريتش: «لطالما عاملني فلورنتينو بطريقة مميزة، ردة فعله تُعبّر عن كل شيء»، ومن بين الذكريات العديدة التي يعتز بها، يُسلّط مودريتش الضوء على انتصار العاشرة كواحدة من أهم اللحظات التي تُحدّد هوية النادي، حيث قال: «لا استسلام أبداً، إيمانٌ راسخ حتى النهاية»، وهي نفس الروح التي يأمل أن تنعكس الآن في أردا جولر.