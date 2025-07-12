«ريبلز رومانس» لجودلفين يطارد المجد في «الكينج جورج»



عصام السيد (أبوظبي)



يتطلع الجواد «ريبلز رومانس» لجودلفين الفائز بسباق مهرجان رويال آسكوت إلى معانقة المجد، في سباق الكينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في مضمار أسكوت في وقت لاحق من هذا الشهر.

واعترف المدرب تشارلي أبلبي، بأنه سيكون من المذهل أن يتمكن «ريبلز رومانس»، من الفوز بأول سباق محلي في سباقات الفئة الأولى، بعد احتلاله المركز الثالث في السباق قبل 12 شهراً، ويسعى ابن «دباوي»، الذي حصد أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني، لتحسين مركزه في سباق الميل ونصف الميل المرموق في 26 يوليو الجاري.

ورغم بلوغه السابعة من عمره في بداية العام، أظهر «ريبلز رومانس» تألقه، بعد فوزه بثلاث من أصل أربع مشاركات عام 2025، بما في ذلك آخر ظهور له على مسار السباق والمسافة في سباق هاردويك ستيكس من الفئة الثانية بالسباق الملكي.

ورغم إدراك أبلبي أن ذلك يتطلب جهداً أكبر لانتزاع الفوز، فإنه يتوقع من حصانه الدولي المتجوّل أن يُقدم أداءً قوياً يضاهي أداء منافسيه الأصغر سناً، مهما تكن النتيجة.

وقال أبلبي: «إنه مرشح لسباق كينج جورج، خرج من أسكوت بمستوى جيد، ويشارك في السباق، ولا شك أن هناك بعض الخيول الصغيرة في هذا السباق، وهو ما يشبه العام الماضي إلى حد ما، لكنه سيُقدّم أداءً قوياً في السباق، والفوز بسباق كينج جورج أصعب عليه، لكنه يستحق المشاركة فيه، لن ترى الكثير من أمثاله لبضع سنوات.

ويقابل بعض الخيول الصغيرة التي سلكت طرقاً مختلفة للوصول إلى كينج جورج، لكن هناك شيئاً واحداً فيه هو أنك تعرف أنه لن يستسلم بسهولة، سواء فاز، أو أنهى السباق في المركز الثالث أو الرابع، فإن أياً كان من يهزمه يدرك أنه خاض سباقاً قوياً، ولا شك أنه لو استطاع بلوغ ذلك، يكون ذلك استثنائياً على هذا المستوى، لأنه لم ينتزع الفوز في سباق الفئة الأولى الإنجليزية، وحقق الفوز في سباق المجموعة الأولى الألمانية، ولكن لو استطاع الفوز في سباق المجموعة الأولى الإنجليزية، يصبح ذلك رائعاً».

وبينما تقود جميع الطرق إلى آسكوت لمشاركة «ريبلز رومانس» في انطلاقته القادمة، يخطط أبلبي بالفعل لمزيد من الرحلات لنجمه الدولي في وقت لاحق من الموسم، وبينما يتطلع إلى المزيد من المغامرات في الخارج، يعترف أبلبي بأنه سعيد للغاية لمنح جمهور سباقات الخيل البريطاني الفرصة لمشاهدة «ريبلز رومانس» في آخر انطلاقتين له.