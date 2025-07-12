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الرياضة

ماركينيوس: نهائي مونديال الأندية «فرصة ذهبية» للاعبي سان جيرمان

ماركينيوس: نهائي مونديال الأندية «فرصة ذهبية» للاعبي سان جيرمان
12 يوليو 2025 13:30

لندن (د ب أ)

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طالب البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، زملاءه في الفريق باغتنام فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي.
ويملك الفريق الباريسي فرصة تحقيق خماسية تاريخية، عندما يواجه تشيلسي الإنجليزي، في نيويورك بنهائي كأس العالم للأندية، غداً الأحد، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي بفوز كاسح على إنتر ميلان 5-0، وقبلها حقق الثلاثية المحلية بالفوز بألقاب الدوري وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي لموسم 2024-2025.
وقال ماركينيوس: «ندرك تماماً أهمية مباراة تشيلسي، إنها فرصة ذهبية لنا.. مونديال الأندية بطولة تقام كل أربع سنوات، ولا يعرف أحد ما إذا كانت ستتاح لنا فرصة المشاركة فيها مجدداً أم لا، فلا أحد يعرف ما سيحدث بعد أربع سنوات».
وتابع: «نريد الفوز بهذا اللقب لنجعله موسماً مثالياً يصعب تكراره، لدينا رغبة قوية في الفوز بهذا اللقب لتحقيق إنجاز تاريخي».
ويبقى باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً للفوز في ملعب ميتلايف بعد تأهله للنهائي بفوز عريض على ريال مدريد 4-0.
أما تشيلسي، فقد سار عكس التوقعات قبل البطولة، وتأهل للنهائي وأمامه فرصة للتتويج باللقب وإنعاش خزينته بجائزة مالية تتجاوز90 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار).
وواصل ماركينيوس: «قدمنا بالفعل أداء جيداً طوال مشوارنا في البطولة، ولكن يجب ألا نقع في فخ الحديث عن مبارياتنا السابقة».
وأوضح: «ستكون مباراة تشيلسي قصة مختلفة، والحسم سيعتمد على أدائنا في الملعب».
واختتم تصريحاته قائلاً: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا، ونترقب ما سيفعل تشيلسي، وأرى أن فرص الفريقين متساوية بغض النظر عن النتائج السابقة، وأؤكد أننا سنؤدي بشراسة وعقلية هجومية».

 

باريس سان جيرمان
تشيلسي
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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