مهرجان العين للهجن.. «الذيبة» تحصد «الناموس» في «الثنايا الأبكار»

العين (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، صباح أمس، لليوم الثامن، وشهدت المنافسات 20 شوطاً لفئة الثنايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، بميدان الروضة بمنطقة العين.

وتألقت «الذيبة» لعلي سالم بن سندية المنصوري، وحصدت ناموس أول أشواط الثنايا للأبكار، بزمن قدره 6:14:40 دقيقة (أفضل توقيت)، فيما طار «الشارد» لسعيد حمد بن محمد حميد الجنيبي، بناموس الشوط الثاني المخصّص للجعدان، بزمن قدره 6:18:38 دقيقة.

وسيطرت «فخر» لمسلم الرملي بن محمد العامري، على منافسات الشوط الثالث، بعد أن وصلت أولاً إلى خط النهاية، بزمن قدره 6:29:15 دقيقة، بينما استطاعت «هوشة» لمحمد سالمين بن مبارك العامري، كسب ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 6:23:02 دقيقة، وتمكن «صايب» لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي، من الحصول على المركز الأول في خامس الأشواط بزمن قدره 6:16:68 دقيقة.

وحقق المركز الأول في الأشواط من السادس وحتى العاشر، «إعلان» لحمد محمد بن سهيل العامري، «عوايد» لفهد سيف بن حمود الدرعي، و«الشارد» لسهيل عبيد عبدالله السبوسي، و«جود»، الغفيق الصغير بن عبدالله المالكي، و«مشغلة» لمطر راشد علي بن مفتاح الشامسي.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز، «الذيب» لعبدالله خميس بن محمد عمر الشامسي، و«خصخصة» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، و«مشهورة» لحمد عبدالله بن خزام العامري، و«مبشر» لبرقش طبازة الدود العامري، و«العبور» للغبشي سهيل الشريفي، و«زعفران» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي، و«مراسيل» لهيثم سالم بن حمد علي المسلمي، و«السيف» لسالم حمد بن سالم أبو شقلة المري، و«حفلة» لسعيد الدليلة لويع العامري، و«شاهين» للدحبة حمد الدليلة لويع العامري.