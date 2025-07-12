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الرياضة

بني ياس يبدأ معسكر صربيا بصفوف مكتملة

بني ياس يبدأ معسكر صربيا بصفوف مكتملة
12 يوليو 2025 16:30

أبوظبي (الاتحاد)

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استهل فريق بني ياس تحضيراته في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في صربيا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، والذي يمتد لنحو ثلاثة أسابيع، ويتضمن خوض 4 مباريات ودية، إلى جانب التدريبات اليومية بقيادة المدرب الجديد البلغاري ايفايلو بيتيف.
وتشهد تحضيرات «السماوي» حضوراً كامل العدد نسبياً بعدما أنجزت شركة كرة القدم، ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، بضم الأوزبكي أكمل موزجوفوي، النيجيري سافيو غودوين والإيفواري إسماعيل توري، فيما جددت الثقة باستمرار المالي يوسف نياكاتيه والكونجولي إيساك تشيبانجو.
كما ضم الفريق لاعبين في فئة المقيم، وهما المالي محمدو كمارا والكاميروني لونيل وامبا، إلى جانب مواصلة البحث عن أفضل الأسماء القادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال الموسم المقبل.
ويتطلع بني ياس إلى محو الصورة التي ظهر بها في الموسم الماضي، حيث تراجع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وخرج مبكراً من بقية البطولات، مع طموحات أكبر بعد ضخ الدماء الجديدة في هذا الموسم.

بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
صربيا
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