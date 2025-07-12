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الرياضة

باير ليفركوزن يتعاقد مع «بديل فيرتز» في «أغلى صفقة»!

باير ليفركوزن يتعاقد مع «بديل فيرتز» في «أغلى صفقة»!
12 يوليو 2025 14:27

برلين (د ب أ)

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم، تعاقده مع الدولي الأميركي مالك تيلمان لاعب آيندهوفن، بطل الدوري الهولندي لكرة القدم.
وقع تيلمان، خريج أكاديمية بايرن ميونيخ للشباب، عقداً مع ليفركوزن حتى يونيو 2030، وقال اللاعب: «ليفركوزن معروف دائماً بأدائه الرائع، لكن الفريق تطور بشكل كبير في آخر أربع أو خمس سنوات، وأصبح جذاباً للعديد من اللاعبين في جميع أنحاء أوروبا، وأتطلع معه للفوز بالألقاب».
ومن المتوقع أن يملأ تيلمان الفراغ الذي تركه صانع الألعاب فلوريان فيرتز، الذي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف.
وسجل تيلمان 16 هدفاً، مع 5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة، بقميص آيندهوفن الموسم الماضي.
من جانبه، قال سيمون رولفز، المدير الرياضي لفريق ليفركوزن: «مالك تيلمان، لاعب جديد يتمتع بقدرات رائعة ويتسم بالخطورة العالية أمام المرمى، وبإمكانه اللعب في أكثر من مركز مثل خط الوسط أو صانع الألعاب، إنه صفقة رابحة لنا».
من جانبها، ذكرت مجلة «كيكر» أن ليفركوزن سيدفع 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لضم تيلمان من آيندهوفن، ليبقى بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي.

باير ليفركوزن
أيندهوفن
الدوري الألماني
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