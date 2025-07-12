منصور بوعصيبة يحتفظ برئاسة اتحاد الدراجات «بالتزكية»

علي معالي (الشارقة)

احتفظ المهندس منصور جمعة بوعصيبة برئاسة اتحاد الدرجات بالتزكية، في الانتخابات التي جرت في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك للدورة الانتخابية 2025-2028، بعد اكتمال النصاب القانوني للانتخابات بحضور 14 نادياً يحق لهم التصويت في الانتخابات، من أصل 17 نادياً، وليؤكد بوعصيبة مرشح نادي شباب الأهلي أن يستحق ثقة أعضاء الجمعية العمومية لقيادة مسيرة الاتحاد للدورة الانتخابية الثانية على التوالي.

وفاز بالتركية أيضاً خلود جمعة راشد الظاهري، ممثلة نادي أبوظبي، بالمقعد النسائي بالتزكية أيضاً، لكونها المرشحة الوحيدة، لتواصل تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة الجديد.

وضمّت التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة، د. ياسر عمر الدوخي ممثل نادي الشارقة، ويوسف محمد ميرزا الحمادي ممثل نادي أبوظبي، ومبارك محمد بوعصيبة آل علي ممثل نادي العربي، وعمر محمد أحمد النقبي ممثل نادي خورفكان، ويحيى مطر راشد المهيري ممثل نادي النصر، إلى جانب خلود الظاهري.

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد قد عُقدت لاختيار مجلس الإدارة الجديد، وتغيبت ثلاثة أندية عنها، وهي مليحة، الفجيرة، ومصفوت، وشهدت الجمعية حضور عمر خلف مدير إدارة الحوكمة، ممثلاً عن وزارة الرياضة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وذيبان سالم المهيري ممثلاً عن اللجنة البارالمبية الإماراتية.

أشرف على سير العملية الانتخابية لجنة الانتخابات الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية كل من أحمد سعيد السويدي وزايد ضيف الله العولقي، وبمشاركة محمد سعد مقرراً للجنة، حيث تولّت اللجنة اعتماد القائمة النهائية للمرشحين ومتابعة جميع مراحل التصويت وفق اللوائح المعتمدة.

ويُعد هذا التشكيل بداية جديدة في مسيرة الاتحاد، وسط تطلعات كبيرة لأن يواصل الاتحاد، برئاسة بوعصيبة ومجلسه، مسيرة الإنجازات وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات، وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحتين القارية والدولية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يعقد المجلس الجديد اجتماعاً قريباً لتوزيع الحقائب الإدارية.

من جانبها أشادت لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، بالتعاون الكبير من الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع الانتخابي ظهر اليوم في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

من جانبه أكد د. سليم الشامسي على أن إجراءات الجمعية العمومية كانت منظمة بتعاون الجميع وبدأت بكلمة الرئيس، والتأكد من اكتمال النصاب بوجود ثلثي الأعضاء، ومن ثم انطلاق العملية الانتخابية ابتداءً بالرئيس والعضو النسائي، وأعضاء مجلس الإدارة.

أوضح الشامسي أنه سيفتح باب الطعون أمام لجنة الطعون من 14حتى 16 من الشهر الجاري، تمهيداً لإعلان اعتماد القائمة النهائية الخميس المقبل.

وأشار الشامسي إلى الحضور المميز لممثلي اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، واللجنة البارالمبية الوطنية، والأجواء الانتخابية الشفافة خلال الإجراءات، وصولاً إلى الإعلان عن الفائزين، وذلك تطلعاً لمرحلة مقبلة من العمل الإداري الذي يحقق التطلعات الوطنية في المحافل الخارجية.

وقال: «فوز منصور بوعصيبة بالرئاسة، وخلود الظاهري بالتزكية كان عاملاً مهماً في تسريع الإجراءات الأخرى لانتخاب الأعضاء».