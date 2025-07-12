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الرياضة

منتخب القوة البدنية يستعد لثلاث بطولات خارجية

منتخب القوة البدنية يستعد لثلاث بطولات خارجية
12 يوليو 2025 17:30

دبي (الاتحاد)

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دشّن منتخب القوة البدنية تدريباته اليومية استعداداً لخوض منافسات ثلاث بطولات خارجية خلال الفترة المقبلة، وذلك في قاعة «ألفا» الرياضية في الشارقة وبإشراف مدرب المنتخب الوطني المواطن عبدالله يعقوب المازمي.
ويشارك في التدريبات 8 لاعبين، وهم عيسى المرزوقي، وعبدالله الحمادي، ومنصور جابر، ومحمد الكعبي، وحمد محمد، وستانيسلاف زدروبيلكو، وجون اندوسو، حيث يستعدون بداية لخوض بطولة غرب آسيا التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة شهر أغسطس المقبل، قبل خوض بطولتي آسيا والعالم في شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين على التوالي.
وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبطل العالم للقوة البدنية، أن الاستعدادات ستتواصل بشكل منتظم وفقاً لخطة فنية معتمدة بهدف تحقيق الإنجازات المميزة، وسيتم خلالها تقييم النتائج التي تسفر عنها كل بطولة من الناحيتين السلبية لتفاديها والإيجابية لتعزيزها، وثمّن دعم ورعاية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ليواصل منتخب القوة البدنية تحقيقه للإنجازات الدولية.
وأشار الزعابي إلى أن المدرب المازمي يُعد من خيرة المدربين المواطنين، وان استقطابه لتدريب المنتخب الوطني منذ عام ونصف العام، كشف عن دور بارز في استكشاف وتطوير المواهب المواطنة وسيتم توفير جميع عناصر النجاح التي تساعده في استدامة النجاح.

منتخب القوة البدنية
الشارقة
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