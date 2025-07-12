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الرياضة

تير شتيجن «الحارس الثالث» في برشلونة بالموسم الجديد

تير شتيجن «الحارس الثالث» في برشلونة بالموسم الجديد
12 يوليو 2025 16:52

برلين (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم، أن الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن سيكون الخيار الثالث في صفوف فريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة «سبورت» إلى أن هانسي فليك، مدرب برشلونة، أبلغ تير شتيجن بالفعل أن زميليه خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني هما الخياران الأول والثاني أمامه.
وفي سياق متصل، أضافت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن فليك لا ينوي الاعتماد من الأساس على الحارس الألماني في الموسم الجديد.
وأفادت التقارير أيضاً أن فليك ترك لتير شتيجن (33 عاماً) حرية القرار، سواء إذا أراد الرحيل أو البقاء مع الفريق والقتال لحجز مكان في التشكيل الأساسي.
ويرتبط تير شتيجن بعقد مع برشلونة حتى عام 2028، وتعاقد هذا الصيف مع خوان جارسيا، وجدد التعاقد مع تشيزني، وحل تشيزني بديلاً لتير شتيجن بعد تعرض الأخير لإصابة خطيرة في الركبة في سبتمبر من العام الماضي، تسببت في غيابه عن الملاعب لنحو سبعة أشهر.
وتردد أن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وجالطا سراي وموناكو مهتمة بالتعاقد مع تير شتيجن.

برشلونة
تير شتيجن
هانسي فليك
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