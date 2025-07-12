ميلان والإنتر يمنعان «الألتراس» من التذاكر



روما (د ب أ)



منع ناديا إنتر ميلان وأيه سي ميلان المئات من المشجعين المنتميين لمجموعات الألتراس من الحصول على تذاكر للموسم الجديد لحضور المباريات في ملعب «جوزيبي مياتزا»، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، نقلاً عن مصادر داخل الناديين.

ويشمل القرار أعضاء من الروابط الجماهيرية بكلا الناديين، ووفقا للتقرير فأن الكثير من هؤلاء الأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيق «دوبيا كورفا» لمكافحة المافيا.

وتتهم السلطات الإيطالية المذكورين بالاتجار في التذاكر وبيعها في السوق السوداء والابتزاز وتجارة المخدرات ووجود صلات لهم بـ«ندرانجيتا»، وهي عصابة تابعة للمافية في إقليم كالابريا الجنوبي.

وذكرت «كورييري ديلا سيرا» أن الناديين رفضا منح التذاكر الموسمية للمشجعين الذين تم وصفهم «بغير المرغوب فيهم» والذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ولفتوا الانتباه إليهم، من خلال توقيع عقوبة المنع من دخول الملعب، أوتورطهم في أحداث عنف، بغض النظر عن التحقيق الجاري.

ولن يتم استخدام اسمي الرابطتين، «كورفا نورد» في إنتر ميلان و«كورفا سود» في ميلان، في المستقبل، كما سيتم منع تداول التذاكر بين المجموعتين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع خطة أمنية جديدة لدخول الملعب، حيث سيتم استخدام تقنية للكشف عن الوجوه في البوابات الدوارة في الملعب ابتداء من موسم 2025-2026، ومن المتوقع استخدام تلك التجربة في باقي ملاعب إيطاليا.