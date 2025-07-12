الأحد 13 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلان والإنتر يمنعان «الألتراس» من التذاكر

ميلان والإنتر يمنعان «الألتراس» من التذاكر
12 يوليو 2025 18:30

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بيولي يعود إلى فيورنتينا
سالم الدوسري «خامس العالم»!


منع ناديا إنتر ميلان وأيه سي ميلان المئات من المشجعين المنتميين لمجموعات الألتراس من الحصول على تذاكر للموسم الجديد لحضور المباريات في ملعب «جوزيبي مياتزا»، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، نقلاً عن مصادر داخل الناديين.
ويشمل القرار أعضاء من الروابط الجماهيرية بكلا الناديين، ووفقا للتقرير فأن الكثير من هؤلاء الأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيق «دوبيا كورفا» لمكافحة المافيا.
وتتهم السلطات الإيطالية المذكورين بالاتجار في التذاكر وبيعها في السوق السوداء والابتزاز وتجارة المخدرات ووجود صلات لهم بـ«ندرانجيتا»، وهي عصابة تابعة للمافية في إقليم كالابريا الجنوبي.
وذكرت «كورييري ديلا سيرا» أن الناديين رفضا منح التذاكر الموسمية للمشجعين الذين تم وصفهم «بغير المرغوب فيهم» والذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ولفتوا الانتباه إليهم، من خلال توقيع عقوبة المنع من دخول الملعب، أوتورطهم في أحداث عنف، بغض النظر عن التحقيق الجاري.
ولن يتم استخدام اسمي الرابطتين، «كورفا نورد» في إنتر ميلان و«كورفا سود» في ميلان، في المستقبل، كما سيتم منع تداول التذاكر بين المجموعتين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع خطة أمنية جديدة لدخول الملعب، حيث سيتم استخدام تقنية للكشف عن الوجوه في البوابات الدوارة في الملعب ابتداء من موسم 2025-2026، ومن المتوقع استخدام تلك التجربة في باقي ملاعب إيطاليا.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
إنتر ميلان
آخر الأخبار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
اليوم 15:33
مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
اليوم 15:31
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
اليوم 15:30
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 15:21
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
التعليم والمعرفة
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©