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الرياضة

أميرة ويلز تعود إلى نهائي ويمبلدون

أميرة ويلز تعود إلى نهائي ويمبلدون
12 يوليو 2025 18:40

 
لندن (أ ب)

 

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بات من المقرر أن تسلم كيت، أميرة ويلز، كأس الفائزة بمنافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس في المباراة النهائية، اليوم السبت، وذلك بعدما غابت عن نهائي العام الماضي، حيث كانت تتعافى من مرض السرطان. وذكر نادي عموم إنجلترا للتنس أن كيت، زوجة الأمير ويليام، ستعود إلى المقصورة الملكية في الملعب الرئيسي بويمبلدون لحضور نهائي السيدات بين البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثامنة، والأميركية أماندا أنسيموفا، المصنفة 13، كما أنها ستشارك في مراسم التتويج وتسليم الكأس.
وكانت كيت راعية لنادي عموم إنجلترا منذ عام 2016، وكانت دائماً تحضر المباراة النهائية للرجال والسيدات، ورغم ذلك لم تكن متواجدة في العام الماضي، حينما فازت التشيكية باربورا كريتشيكوفا باللقب، بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني.
وسبق لكيت أن قامت بتسليم كأس منافسات الرجال للإسباني كارلوس ألكاراز، وذلك بعد فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي، حيث كان ذلك ظهورها الثاني فقط منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.
وعادت كيت تدريجيا إلى مهامها منذ أن أعلنت في الخريف الماضي نهاية العلاج الكيماوي الذي كانت تتلقاه، وشاركت في استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.

إنجلترا
ويلز
ويمبلدون
التنس
إيجا شفيونتيك
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