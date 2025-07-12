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الرياضة

أحمد بن سعيد يستقبل شباب الأهلي

أحمد بن سعيد يستقبل شباب الأهلي
12 يوليو 2025 20:08

 
دبي (الاتحاد)

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وفد نادي شباب الأهلي، وذلك احتفاءً بإنجازات الفريق الأول لكرة القدم، بعد حصده الرباعية التاريخية، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين ودرع سوبر إعمار، إضافة إلى درع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وجرى الاستقبال بحضور الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وجمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز».
وضم وفد شباب الأهلي كلاً من الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، وهشام القاسم، عضو مجلس الإدارة، وفهد الحساوي، عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى اللاعبين جاستون سواريز ومؤنس دبور.

أحمد بن سعيد
دبي
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
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