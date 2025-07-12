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الرياضة

البطائح يبدأ معسكر صربيا

البطائح يبدأ معسكر صربيا
12 يوليو 2025 20:09

 
علي معالي (أبوظبي)

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يبدأ البطائح يوم الأحد رحلة الاستعداد للموسم الجديد بمعسكر صربيا، حيث يضع فرهاد مجيدي المدير الفني للفريق الخطط والتشكيلات المختلفة، من خلال خوض مباريات متدرجة المستوى مع بني ياس بجانب فرق من صربيا، في ظل صفوف شبه مكتملة حالياً، وحالة استقرار فنية وإدارية جيدة.
تضم بعثة «الراقي» 45 فرداً، من بينهم 26 لاعباً، وسافر عبدالعزيز المازمي، مشرف الفريق الأول، عضو اللجنة الفنية، وعدنان عبدالله، مساعد المدرب، وميلان، المعد البدني، قبل الفريق إلى مقر المعسكر الخارجي، لترتيب الأمور كافة، حتى يبدأ البطائح تدريبات اليوم بحالة من التركيز.
أكد حمدان الشامسي، مدير الفريق، أن أهداف البطائح في الموسم الجديد مختلفة، وقال: «لدينا فريق مستقر ومتميز في كل الخطوط، وتقف معنا إدارة هدفها أن يستمر «الراقي» في تقديم الأفضل في الموسم الرابع بالمحترفين».
وقال: «خلال الفترة الماضية مع بداية المعسكر التدريبي على استاد خالد بن محمد وضحت روح اللاعبين العالية لاستقبال موسم مختلف، مع تقديم الأفضل، في ظل حالة الاستقرار الفني بالإبقاء على العمود الفقري للفريق من اللاعبين الأجانب».

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
صربيا
فرهاد مجيدي
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