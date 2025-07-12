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الرياضة

بوجاتشار يتمسك بصدارة «طواف فرنسا»

بوجاتشار يتمسك بصدارة «طواف فرنسا»
12 يوليو 2025 20:12

مراد المصري (أبوظبي)

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تمسك السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي للدراجات الهوائية»، بصدارة الترتيب العام في «النسخة 112» من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، وذلك في ختام المرحلة الثامنة التي شهدت تنافساً كبيراً مع عبور كوكبة كبيرة من الدراجين خط النهاية، بفارق شبه معدوم.
وواصل بوجاتشار «حامل اللقب»، أداءه القوي ليحتفظ بـ «القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام لليوم الثالث على التوالي، حيث ينطلق اليوم وهو يرتديه، بعدما أصبح توقيته الزمني في ختام المرحلة الثامنة 29:48:3 ساعة، ويتقدم بوجاتشار في الترتيب العام على البلجيكي ريمكو إيفانبول صاحب المركز الثاني بفارق 59 ثانية.
ويتطلع بوجاتشار إلى إنهاء المرحلة التاسعة بأفضل أداء ممكن، قبل دخول المراحل الجبلية بداية من المرحلة العاشرة، والتي تعتبر من اختصاصه، وشكلت نقطة محورية في طريقه نحو الفوز باللقب في العام الماضي.
وشهدت المرحلة الثامنة فوز جوناثان ميلان، الذي بات أول دراج إيطالي يحرز الفوز في واحدة من مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية منذ ست سنوات، وذلك بعد أن احتل المركز الأول في ختام المرحلة في لافال، وكان آخر دراج إيطالي أحرز إحدى مراحل السباق الفرنسي الشهير، فيتنشزو نيبالي عام 2019.
أقيمت المرحلة ومسافتها 171.4 كلم في أجواء حارة جداً، وحسمها ميلان أمام البلجيكي فوت فان أيرت والأسترالي كايدن جروفز.
وشارك ميلان «24 عاماً» في طواف فرنسا للمرة الأولى وتعرض لضغوطات كبيرة، بعد أن فضله فريقه «ليدل تريك» على حساب الدنماركي مادس بيدرسن الأكثر تمرسا منه، وسبق لميلان أن فاز بأربع مراحل من سباق جيرو الإيطالي في السنتين الأخيرتين.
وقال ميلان «أعتقد أنني لا أدرك ما حققته، جئت إلى هنا مع كثير من الآمال والأحلام لكن تحقيقها شيء مختلف تماماً، هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة إلي ولبلادي».
 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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