شفيونتيك تُتوج باللقب الأول في يمبلدون



لندن (رويترز)



اكتسحت البولندية إيجا شفيونتيك منافستها الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-صفر و6-صفر، لتفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرتها.

وبهذا تحقق المصنفة الأولى عالمياً سابقاً لقبها السادس في البطولات الكبرى، بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات وأميركا المفتوحة مرة واحدة.

وبدأت شفيونتيك المباراة بقوة وكسرت إرسال أنيسيموفا، التي كانت تخوض نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى، ثلاث مرات في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى 6-صفر في غضون 25 دقيقة.

وتكرر نفس السيناريو في المجموعة الثانية، وحسمت البولندية المباراة في الفرصة الثانية، بعد منافسة استغرقت أقل من ساعة واحدة بقليل.