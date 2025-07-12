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الرياضة

سينر متحدياً ألكاراز: ما حدث في «رولان جاروس» أصبح من الماضي!

سينر متحدياً ألكاراز: ما حدث في «رولان جاروس» أصبح من الماضي!
12 يوليو 2025 20:50

 
لندن (د ب أ)

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أكد الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، أن خسارته في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» باتت من الماضي، حيث يستعد لمواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز مجدداً في نهائي ويمبلدون.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الثنائي التنافسي الجديد في عالم التنس سيلتقيان مجدداً في نهائي منافسات فردي الرجال بويمبلدون، وذلك بعد خمسة أسابيع من نجاح الإسباني ألكاراز في الفوز على سينر في نهائي «رولان جاروس»، وهي مباراة دامت لخمس ساعات ونصف الساعة.
وقال سينر، الذي تعافى من تلك الهزيمة بالعودة إلى مسقط رأسه في شمال إيطاليا، حيث شارك بعض اللحظات الممتعة مع أصدقائه وعائلته: «أعتقد، لو كان ذلك الأمر (خسارة النهائي) يشغل بالي لما كنت وصلت للنهائي مرة أخرى».
وأضاف: «أنا سعيد لمواجهة كارلوس مجدداً، ستكون المباراة صعبة، وأنا أعرف ذلك، لكنني أتطلع لها».
ونجح سينر في التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي كان يعاني تراجعاً في لياقته البدنية، في الدور قبل النهائي، فيما فاز ألكاراز على الأميركي تايلور فريتز ليضمن واحد من الاثنين على الأقل تحقيق سابع ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).
وتعد تلك السيطرة مشابهة لما كانت عليه الأمور في عصر المنافسة الثلاثية بين ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرير والإسباني رافائيل نادال في أوج تألقهم، لكن سينر رفض تلك المقارنات.
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ووصل إلى رابع نهائي على التوالي في بطولات «جراند سلام»، وقد يكون أول إيطالي يفوز بلقب ويمبلدون سواء على مستوى الرجال أو السيدات: «لا يمكنك مقارنة ما فعلته تلك الأسماء الكبيرة في 15 عاماً أو يزيد».
وأبدى ألكاراز إعجابه مما رأه من أداء منافسه في البطولة، وقال: «أرى يانيك، وهو يقدم أداء رائع على الملاعب العشبية، الحركة على الملاعب العشبية هي أصعب ما في الأمر، وكذلك هي الأهم على الأقل بالنسبة لي».
وأضاف: «حركته على الملاعب العشبية لا تصدق، أنه ينزلق كما لو أنه يلعب على الملاعب الرملية بكلتا قدميه، أنه أمر لا يصدق حقاً».
وتابع النجم الإسباني: «أنا متأكد من أنه سيستفيد كثيراً مما حدث في نهائي بطولة فرنسا، وسيتحسن وسيقوم بعمل جيد على المستوى البدني، وسيكون أفضل ذهنياً».

التنس
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
رولان جاروس
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
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