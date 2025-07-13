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الرياضة

سبورتنج يُهدد صفقة أرسنال بـ«عقوبات انضباطية»!

سبورتنج يُهدد صفقة أرسنال بـ«عقوبات انضباطية»!
13 يوليو 2025 08:25

لندن (د ب أ)

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دخلت صفقة انضمام المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس إلى أرسنال الإنجليزي في منعطف جديد، وذلك بعدما أكد رئيس نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي أن اللاعب سيواجه عقوبات انضباطية، بعد رفضه العودة إلى تدريبات الفريق. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النادي  البرتغالي حذر جيوكيريس من أن غيابه عن تدريبات الفريق يجعل صفقة انضمامه إلى أرسنال أكثر تعقيداً. 
ومن المعروف  أن جيوكيريس الذي سجل 39 هدفاً ليقود سبورتنج لشبونة  إلى لقب الدوري البرتغالي العام الماضي، يأتي  على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في أرسنال. ورغم ذلك لم يتوصل الناديين إلى اتفاق بعد، ولعب المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً دوراً مهماً في الصفقة برفضه العودة إلى تدريبات  الفريق استعداداً للموسم الجديد. وقال فيدريكو فارانداس، رئيس النادي في تصريحات  لوكالة الأنباء البرتغالية «لوسا»: «نحن هادئون كل شيء يمكن حله من خلال غلق باب الانتقالات وغرامة باهظة واعتذار للفريق». 
وأضاف: «إذا رفضوا دفع القيمة السوقية العادلة لضم فيكتور، سنكون هادئين للغاية  خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وتابع رئيس سبورتنج لشبونة: «إذا أعتقد العباقرة  الذين طوروا تلك الاستراتيجية للضغط علي من أجل جعل الأمور أسهل للاعب بالمغادرة، فهم ليسوا فقط مخطئين بل يعقدون موقف اللاعب من الرحيل».
وأوضح: «لا يوجد أي شخص فوق مصلحة النادي، مهما كان  اسمه». 

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