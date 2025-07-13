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الرياضة

هدية تذكارية لـ«سارقة المناشف» في ويمبلدون!

هدية تذكارية لـ«سارقة المناشف» في ويمبلدون!
13 يوليو 2025 08:40

لندن (رويترز) 

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خلال أسبوعين من المنافسات في بطولة ويمبلدون للتنس التقطت عدسات الكاميرات في أكثر من مناسبة صوراً للبولندية إيجا شفيونتيك وهي تكدس عشرات المناشف الرسمية في حقائبها لتصبح هدفاً للتندر ويطلق عليها «سارقة مناشف ويمبلدون تضرب من جديد!».
واحتفت بطولة ويمبلدون بحب شفيونتيك للمناشف بإهداء البطلة الجديدة نسخة شخصية مميزة باللونين البنفسجي والأخضر.
وبعد فوزها الساحق على أماندا أنيسيموفا 6-صفر و6-صفر في النهائي، أكملت شفيونتيك مهامها الإعلامية ثم وقفت لالتقاط صورة وهي تحمل منشفة كتب عليها «ملكية خاصة لإيجا شفيونتيك بطلة ويمبلدون».
وكتب مسؤولو ويمبلدون على حساب البطولة في منصة إكس إلى جانب صورة لشفيونتيك مبتسمة «احتفظي بهذه النسخة للأبد».
وكانت شفيونتيك قد قالت عقب فوزها في الدور الأول إن لاعبات التنس يحبون المناشف.
وأضافت إنه موضوع لم يتحدث عنه أحد من قبل، في كل مرة أعود فيها من إحدى البطولات الأربع الكبرى يكون لدي ما يقرب من عشرة أصدقاء وعشرة من أفراد عائلتي يريدون المناشف، لذا اعتذر منكم يا رفاق وأيضاً من مسؤولي ويمبلدون، لا أعرف إن كان من حقي أن أفعل ذلك».

التنس
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
إيجا شفيونتيك
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