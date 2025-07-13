أنيسيموفا تعيش كابوس «السقوط المروع» في ويمبلدون!

لندن (د ب أ)



اعترفت الأميركية أماندا أنيسيموفا، بأنها تعرضت لصدمة كبيرة، بعدما تعرضت لأسوأ هزيمة في تاريخ نهائي فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس لأكثر من قرن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أحلام اللاعبة الأميركية في أول نهائي «جراند سلام» في مسيرتها تحولت إلى كابوس، حيث احتاجت البولندية إيجا شفيونتيك إلى 57 دقيقة لتفوز 6-صفر و6-صفر.

وأصبحت أنيسيموفا ثالث لاعبة تخسر في نهائي بطولة كبيرة بدون الفوز بأي شوط، والأولى في ويمبلدون منذ عام 1911.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً التي دخلت في نوبة بكاء قبل وأثناء كلمتها في الملعب: «كان من الصعب علي استيعاب الأمر، خاصة أثناء وبعد المباراة». وأضافت: «لم تكن تلك النتيجة التي أتمنى الحصول عليها في أول نهائي في بطولات جراند سلام، أظن أنني تعرضت لصدمة، لكنني أخبرت نفسي بأنني سأكون أقوى بعد ذلك».

وتابعت أنسيموفا: «أعني أنه من الصعب تجاوز ذلك الموقف، وأن أفقد كل المشاعر الإيجابية في نهائي جراند سلام، لكن على العكس يمكنني اعتبار ذلك أمراً إيجابياً واتخذه حافزاً للمضي قدماً، بالطبع هناك الكثير من الأشياء التي علي فعلها من أجل التطور».