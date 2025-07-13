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الرياضة

كوكوريلا: تشيلسي يخرج من «سنوات الاضطراب»!

كوكوريلا: تشيلسي يخرج من «سنوات الاضطراب»!
13 يوليو 2025 09:01

نيويورك (د ب أ) 

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قال الإسباني مارك كوكوريلا، مدافع تشيلسي الإنجليزي، إنه يشعر بأن الفريق عاد لمستواه المعهود مع وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي شهد تحسناً ملحوظاً في الموسم الماضي 2025-2024، وذلك بعد سنوات من الاضطراب، بعد الاستحواذ على النادي من الملاك الجدد في عام 2022 .
وينتهي الموسم الناجح لتشيلسي، والذي شهد تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ عام 2023، والفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، في نيويورك الأحد، حيث سيلعب الفريق مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي مونديال الأندية. 
وقال المدافع الإسباني الدولي قبل مواجهة بطل  أوروبا في ملعب ميتلايف: «قدمنا موسماً جيداً». 
وأضاف: «حينما وصلت إلى هذا الفريق كانت الأمور صعبة، وفي البداية كان لدينا العديد من التغييرات والنتائج كانت صعبة». 
وتابع كوكوريلا: «حاولنا دائما أن نعطي كل ما لدينا بنسبة 100%، نعرف أن تشيلسي فريق كبير ونستحق أن نكون في النهائي الأحد ولدينا القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة». 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
تشيلسي
باريس سان جيرمان
الدوري الأوروبي
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