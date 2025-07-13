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الرياضة

أونانا يخرج من حسابات مانشستر يونايتد!

أونانا يخرج من حسابات مانشستر يونايتد!
13 يوليو 2025 09:06

لندن (د ب أ) 

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خرج الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسابات الفريق في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إصابة في أوتار الركبة. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الحارس الدولي الكاميروني البالغ 29 عاماً استجاب بشكل جيد للعلاج المبدئي، وينضم إلى زملائه في الطائرة  المتجهة إلى  أميركا أواخر هذا الشهر، لكنه سيركز على التعافي من الإصابة، ولن يظهر في سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الودية الصيفية. 
ومن المتوقع أن يتواجد الحارس التركي ألتاي بايندير «27 عاماً» أساسياً في استعدادات الفريق في الولايات المتحدة فترة ما قبل الموسم، والتي ستبدأ بمواجهة ليدز  19 يوليو الجاري، قبل السفر  إلى أميركا لمواجهة وستهام وبورنموث وإيفرتون في البطولة الودية التي تقام بين 27 من الشهر الجاري وحتى الثالث من أغسطس المقبل. وستكون آخر المباريات الودية لمانشستر يونايتد أمام  فيورنتينا الإيطالي في ملعب «أولد ترافورد»  يوم التاسع من أغسطس المقبل، قبل أن يبدأ الفريق مشواره في بطولة الدوري بمواجهة أرسنال يوم 17 من الشهر ذاته. 
وكان الحارس المخضرم توم هيتون «39 عاماً» وقع على عقد لمدة عام ليبقى مع مانشستر يونايتد. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أندريه أونانا
أميركا
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