رقم قياسي في «ودية» هامبورج وكوبنهاجن



برلين (د ب أ)



تسود حالة من الترقب بين جماهير هامبورج، انتظاراً للعودة إلى الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) بعد سبعة أعوام، حيث سافروا بأعداد كبيرة لمباراة ودية استعدادية للموسم الجديد أمام كوبنهاجن الدنماركي.

وشهدت المباراة حضور 8000 مشجع لهامبورج في الدنمارك، وهو رقم قياسي في مباراة غير رسمية، ولدى جماهير هامبورج علاقة متميزة مع جماهير كوبنهاجن منذ اللقاء الأول بينهما في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) في موسم 2005- 2006، والتقت روابط المشجعين في الناديين في ملعب «باركن ستاديوم» معاً. وخسر هامبورج، بطل ألمانيا وأوروبا سابقاً، بنتيجة صفر1- بهدف مبكر لكوبنهاجن سجله جوردان لارسون، لكن حالة من الرضا سادت الفريق.

وقال سيباستيان شونلاو، قائد الفريق: «كان اختباراً جيداً للغاية»، مشيداً بالأداء والأجواء التي شهدتها المباراة.

وعاد هامبورج إلى الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى منذ سبعة أعوام قضاها في الدرجة الثانية، وذلك بعد هبوطه الأول في تاريخه عام 2018، وسيبدأ الفريق الذي يتولى تدريبه الشاب ميرلين بوزلين، الدوري الألماني بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 24 أغسطس المقبل، وهو آخر فريق واجهه هامبورج في البطولة في مايو 2018.