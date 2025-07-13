شفيونتيك تدخل نادي «الأبطال الجدد» في ويمبلدون

لندن (د ب أ)



نجحت البولندية إيجا شفيونتيك في الفوز على الأميركية أماندا أنسيموفا 6 -صفر و6 - صفر، لتصبح ثامن لاعبة مختلفة تحصد لقب فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، منذ فوز سيرينا وليامز بلقبها الثاني على التوالي والسابع إجمالاً في عام 2016 وفي السطور القادمة نستعرض البطلات السبع السابقات.



2017 جاربيني موجوروزا

نجحت الإسبانية موجوروزا في الانتقام لهزيمتها في نهائي عام 2015 أمام الأميركية سيرنيا وليامز، لتفوز بلقبها الثاني في بطولات «جراند سلام»، حيث فازت على فينوس وليامز «37 عاماً» شقيقة سيرينا، والفائزة باللقب خمس مرات.

ونجحت موجوروزا «23 عاماً» وقتها في تحقيق نقطتين في المجموعة الأولى قبل أن تفوز 7 - 5 و6 - صفر في الملعب الرئيسي.



2018 أنجليك كيربر

أفسدت كيربر، المصنفة 11 عالمياً في ذلك الوقت، عودة سيرينا وليامز للملاعب بعدما أصبحت أمّاً بفوزها عليها 6-3 و6-3، وكانت وليامز هي المرشحة الأوفر حظاً للفوز باللقب، وذلك في رابع بطولة فقط تشارك بها منذ ولادتها لأبنتها أولمبيا، لكن كيربر «30 عاماً» نجحت في إضافة لقب ويمبلدون إلى لقبيها في بطولتي أستراليا وأميركا عام 2016.



2019 سيمون هاليب

وصلت وليامز إلى النهائي مجدداً في الظهور رقم 11 لها، لكنها واجهت الرومانية سيمون هاليب، بطلة فرنسا 2018، ونجحت اللاعبة الرومانية «27 عاماً» في ذلك الوقت في الفوز بواقع 6-2 و6-2 في 56 دقيقة فقط أمام جماهير مصدومة في الملعب الرئيسي، واعترفت فيما بعد بأن تلك المباراة هي الأفضل في مسيرتها.



2021 أشلي بارتي

بعد توقف البطولات في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، نجحت الأسترالية بارتي في الفوز باللقب في العام التالي، بعدما فازت على كارولينا بليسكوفا 6-3 و6-7 و6-3، ولم تلعب بارتي في بطولة ويمبلدون بعد ذلك، وأعلنت اعتزالها في مارس من العام التالي، وكانت في التصنيف الأول وعمرها 25 عاماً فقط.



2022 إيلينا ريباكينا

منعت بطولة ويمبلدون مشاركة لاعبي التنس الروس في البطولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن ريباكينا «17 عاماً»، والمولودة في موسكو، نجحت في الفوز باللقب الأول تحت علم كازاخستان.

ونجحت اللاعبة في تدارك تأخرها في المجموعة الأولى أمام التونسية أنس جابر لتفوز 3-6 و6-2 و6-2، لتصبح أصغر فائزة بالبطولة منذ بيترا كفيتوفا في عام 2011.



2023 ماركيتا فوندروسوفا

وصلت أنس جابر إلى النهائي مجدداً، لكن اللاعبة التونسية تعرضت لخيبة أمل بعدما نجحت فوندروسوفا «24 عاماً» في الفوز لتصبح أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب السيدات.

ونجحت النجمة التشيكية في الفوز 6-4 و6-4، لتتسبب في دموع النجمة التونسية البالغة من العمر 28 عاماً وقتها، والتي خسرت ثالث نهائي على التوالي في بطولات «جراند سلام».



2024 باربورا كريتشيكوفا

كانت كريتشيكوفا بطلة تشيكية جديدة نجحت في مفاجأة الجميع، حيث نجحت وهي المصنفة رقم 31 عالمياً، في الفوز على الإيطالية جاسمين باوليني 6-2 و2-6 و6-4 في النهائي. وبهذا الفوز نجحت كريتشيكوفا «28 عاماً» في السير على خطى صديقتها ومدربتها الراحلة يانا نوفوتنا والتي فازت باللقب عام 1998.