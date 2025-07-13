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الرياضة

«بناء الأجسام» يُعزز طرق دعم واكتشاف «المميزين»

«بناء الأجسام» يُعزز طرق دعم واكتشاف «المميزين»
13 يوليو 2025 10:06

دبي (الاتحاد)

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واصل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية جهوده في دعم الجهود المشتركة لزيادة انتشار وتطوير الصالات الرياضية، من خلال التعاون مع صالة الماجد لبناء الأجسام، التي تدعم فريقاً من الشباب المواطنين الساعين لمواصلة مسيرة الإنجازات الإماراتية في أكبر المحافل الرياضية.
وأكد محمد عبدالعزيز الماجد، رئيس ومؤسس فريق الماجد لبناء الأجسام، أن الصالات الرياضية الحديثة والمجهزة بأفضل الأجهزة للتدريب، تعتبر من أبرز الأسباب، التي ساهمت باستكشاف لاعبين مميزين تمكنوا من استثمار البنى التحتية الرياضية بشكل صحيح ليصبحوا أبطالاً مميزين يمثلون بناء الأجسام الإماراتية وعلى أعلى المستويات.
وأشار الماجد، الذي سبق له الفوز الميدالية البرونزية لفئة «الماستر» في بطولة ميلان الإيطالية الدولية في 2023، إضافة إلى نجاح فريقه في حصد أربع بطاقات احتراف بعد تحقيقهم للمراكز الأولى في أقوى البطولات الدولية، التي أقيمت في الهند 2017، ونيوزيلندا 2022، والمغرب هذا العام، عبر اللاعبين سيد إبراهيم الهاشمي، ويونس موسى، وعبدالله العوضي وعبدالله رستم، إلى أن إدارة صالة الماجد الرياضية، تكفلت بجميع التكاليف المادية لتجهيز الأبطال وصولاً بهم لمنصات التتويج الدولية، وذلك بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بما مهد للنقلة النوعية المتقدمة التي تعيشها اللعبة.
وقال: «نحرص على التعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ونوجه الدعوة للاعبي المنتخب الوطني لإجراء تدريباتهم ضمن أسس التعاون المشترك، وذلك باستثمار المعدات الحديثة من أجل تحقيق افضل الإنجازات».
وتزامناً مع عام المجتمع، كشف الماجد عن أن الصالة وفرت ظروفاً مثالية لكبار السن من المواطنين والمقيمين لممارسة الرياضة، لتحسين الصحة باعتبارها أسلوب مثالي للحياة، وذلك ضمن خطط في تعزيز الرياضة المجتمعية، إضافة إلى وجود توجه بتنظيم برنامج رياضي هادف للطلاب الصغار أثناء فترة العطلة الصيفية على غرار البرامج الرياضية، التي تنظم في مختلف إمارات الدولة.

اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
بناء الأجسام
دبي
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