«الكراسي الموسيقية» بين «المرشحين العشرة» للكرة الذهبية!



معتز الشامي (أبوظبي)



بعيداً عن السباق المحتدم بين تشيلسي وباريس سان جيرمان على لقب كأس العالم للأندية، الأحد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل عزّز «مونديال 2025» حظوظ أيٍّ من اللاعبين في الفوز بالكرة الذهبية؟

وقام موقع «ذا أثليتيك» بتحديث مقالته من أواخر مايو الماضي، بقائمة تضم أفضل 10 مرشحين للفوز بالجائزة، ما أعطى حياة جديدة للنقاش الذي يستمر حتى يتم الإعلان عن الفائز في باريس خلال سبتمبر المقبل.



1- عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

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لم يبدأ عثمان ديمبلي سوى مباراة واحدة في الولايات المتحدة هذا الصيف بعد تعافيه من الإصابة، لكن اللاعب «28 عاماً» كان عنصراً أساسياً في فوز باريس سان جيرمان الساحق على ريال مدريد في نصف النهائي، وقدم مستويات مذهلة في موسم 2024-2025، بتسجيله 38 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وحقق حتى الآن 4 ألقاب خلال الموسم.

2- فيتينيا «سان جيرمان»

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يعد العام رائعاً بالنسبة لفيتينا، وبعيداً عن الألقاب التي حققها على مستوى النادي، فاز اللاعب «25 عاماً» بلقب دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال في يونيو، حيث لعب دور البطولة في وسط الملعب أمام إسبانيا في النهائي، وأصبح الفوز عادة لدى فيتينيا، وبفضل وجوده في الفريق تحديداً، تحقق فرقه كل هذا النجاح، إنه قائد إيقاع، وصانع إيقاع، وقائد لعب مُسيطر، لم يُمرر أي لاعب في دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم للأندية هذا الموسم تمريرات أكثر منه.



3- محمد صلاح «ليفربول»

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حصد محمد صلاح جائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب في الدوري الإنجليزي، بـ 29 هدفاً في الدوري و18 تمريرة حاسمة، بمجموع مساهمات بلغت 47، عادل الرقم القياسي الذي حققه آلان شيرر «1994-1995»، وأندرو كول «1993-1994» في «البريميرليج».

وكان هذا العدد من الأهداف، البالغ 47 هدفاً، أعلى بكثير من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الموسم الماضي، إذا كنت تبحث عن أرقام فردية مجردة، نجم ليفربول هو وجهتك المُثلى.



4- رافينيا «برشلونة»

الترتيب السابق: 1

في جميع المسابقات، سجل رافيينا اللاعب البرازيلي الدولي 34 هدفاً، و22 تمريرة حاسمة لبرشلونة، حيث فاز الفريق بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، مع بعض عروضه المتميزة في دوري أبطال أوروبا، ظنّ الكثيرون أن رافينيا سيقود فريق هانسي فليك إلى النهائيات، لكن إنتر ميلان «العنيد» أطاح برشلونة في ظروف دراماتيكية في نصف النهائي.



5- لامين يامال «برشلونة»

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حقيقة أن لاعباً على مشارف الـ 18 عاماً موجود في المنافسة على لقب الأفضل في العالم تخبرك بمدى موهبة هذا الشاب، يتمتع يامال بموهبة رائعة في قدمه اليسرى، فقط مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونيخ، وصلاح لاعب ليفربول، قدما تمريرات حاسمة أكثر من يامال «13 تمريرة حاسمة» في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

بعد فوز إسبانيا ببطولة أوروبا الصيف الماضي، لم يكن هناك شك في قدرة يامال على التألق في أكبر البطولات.

ومع ذلك، ارتقى أداؤه في دوري أبطال أوروبا إلى مستوى جديد، حيث أصبح أصغر هداف في نصف نهائي البطولة، بعد أن تألق أمام إنتر ميلان ذهاباً وإياباً، رغم أن الأمر انتهى به في الجانب الخاسر، لكن هدفه الجميل في الذهاب يظل محفوراً في الذاكرة لفترة طويلة، وتم اختياره أفضل هدف في البطولة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

6- فابيان رويز «سان جيرمان»

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7- بيدري «برشلونة»

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8- أشرف حكيمي «سان جيرمان»

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9- كيليان مبابي (ريال مدريد)

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10- هاري كين «بايرن ميونيخ»

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