انضمام إيجور وفراس وكايو إلى تدريبات الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

تقرر أن يلحق ماجد حسن، لاعب خط وسط فريق الشارقة، بمعسكر الفريق الخارجي في النمسا يوم 19 من الشهر الجاري، لتكتمل صفوف «الملك» في تدريباته، استعداداً للموسم الجديد.

وانضم الثنائي البرازيلي إيجور كورونادو، والتونسي فراس بالعربي للمعسكر في يوم وصول الفريق إلى مقر الإقامة، وانضم كايو لوكاس في اليوم التالي، لتُصبح قوة الفريق مكتملة بشكل كبير تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، ولم يستطع ماجد حسن السفر مع الفريق لتواجده في دورة عسكرية، وبقية عناصر الفريق وهم الثلاثي إيجور وفراس وكايو حصلوا على تصريح من مدرب الفريق باللحاق بالبعثة في فيينا.

وبدأ الصربي ميلوش في تطبيق البرنامج التدريبي الخاص بالموسم الجديد بالتدريب على فترتين في الوقت الراهن صباحاً ومساء، ويستمر الحال على ذلك حتى موعد خوض أول مباراة ودية، وهناك حالة تنسيق وانسجام كبيرة بين الجهازين الفني والإداري من أجل تأهيل الفريق بالشكل المناسب واللائق، في ظل الموسم المقبل المزدحم للفريق ما بين منافسات محلية، وقارية، وأصبح الهدف الأساسي للمدرب ميلوش، من خلال حديثه مع اللاعبين، هو بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وسعي الفريق إلى استعادة اللقب بعد أن حققه في موسم 2018-2019.

وسوف يكون المعسكر الخارجي فرصة مميزة للمدرب للتعرف على كافة العناصر، وخططه للموسم الجديد وتطبيق أفكاره من خلال المباريات الودية هناك.