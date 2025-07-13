بوعصيبة: «طفرة جديدة» للدراجات محلياً ودولياً



علي معالي (أبوظبي)



يرى المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، أن نجاحه للمرة الثانية على التوالي رئيساً للاتحاد بـ «التزكية» بمثابة ثقة كبيرة من الجمعية العمومية للاتحاد، مؤكداً أن الدورة الجديدة 2025-2028 تشهد طفرة جديدة في جميع عناصر اللعبة.

أشار بوعصيبة إلى أن هناك العديد من الأهداف التي يسعى المجلس بتشكيلته الجديدة إلى تحقيقها، وقال: «نسعى لبناء جيل جديد من الدراجين، بوجود عناصر من الناشئين للمنتخبات، أملاً في بلوغ إنجازات جديدة، وأن تخصص الدراجة الافتراضية، بعد إدراجها ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، بوجود بطولة عالم، أصبح واحداً من أهدافنا المستقبلية، وتمت إقامة بطولة بالدولة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، والمتأهل منها يصعد إلى بطولة العالم المقرر لها أبوظبي في نوفمبر المقبل».

وأضاف: «تتم زيادة عدد الأندية في نشاط الاتحاد، ونستهدف خلال هذه الدورة الوصول إلى الرقم 20، بزيادة 3 أندية عن الوقت الراهن، في ظل حرصنا على دعم الأندية، خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة المتزايدة في عدد الممارسين، ونوفر الإمكانيات المتاحة لدينا لكل الأندية بالدولة».

وقال بوعصيبة: «هناك أندية كانت أبطالاً للدراجات على مستوى الدولة، وأتمنى أن يعيدوا النظر وضع اللعبة، خاصة أن هناك انتشاراً للعبة على المستوى المجتمعي والتنافسي، وبالتالي تكون عودتها انطلاقة جديدة نحو آفاق أفضل بكثير من السابق، والتركيز كبير حالياً على هذه اللعبة بالدولة، ونحن بدأنا الاحتراف وبمستويات رائعة للاعبين، منهم عبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي، وخلال الفترة المقبلة نشاهد لاعبين آخرين محترفين من الدراجين المواطنين، إضافة إلى تغيير نوعية السباقات بالدولة».

وعن الحدث الأول أمام مجلس إدارة الاتحاد الجديد، قال: «منتخبنا في معسكر لمدة 51 يوماً بإيطاليا، ومن ضمن الأهداف التي نركز عليها وضمن أهدافنا المشاركة في بطولة العالم للشباب بهولندا بالدراج يوسف أميري في منتصف أغسطس، وفي نهاية الشهر نفسه يشارك المنتخب في كأس آسيا بتايلاند، وفي الأسبوع الثاني من سبتمبر هناك طواف صلالة في عُمان، ومنها يتوجه عدد من لاعبينا إلى رواندا للمشاركة في بطولة العالم تحت 23 عاماً، وبعدها في أكتوبر يشارك محمد المطيوعي في بطولة العالم للمضار في تشيلي».