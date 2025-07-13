الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوعصيبة: «طفرة جديدة» للدراجات محلياً ودولياً

بوعصيبة: «طفرة جديدة» للدراجات محلياً ودولياً
13 يوليو 2025 14:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
سارة الأميري: «أولمبياد الكيمياء» منصة عالمية لتلاقي العقول وتبادل الثقافات


يرى المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، أن نجاحه للمرة الثانية على التوالي رئيساً للاتحاد بـ «التزكية» بمثابة ثقة كبيرة من الجمعية العمومية للاتحاد، مؤكداً أن الدورة الجديدة 2025-2028 تشهد طفرة جديدة في جميع عناصر اللعبة.
أشار بوعصيبة إلى أن هناك العديد من الأهداف التي يسعى المجلس بتشكيلته الجديدة إلى تحقيقها، وقال: «نسعى لبناء جيل جديد من الدراجين، بوجود عناصر من الناشئين للمنتخبات، أملاً في بلوغ إنجازات جديدة، وأن تخصص الدراجة الافتراضية، بعد إدراجها ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، بوجود بطولة عالم، أصبح واحداً من أهدافنا المستقبلية، وتمت إقامة بطولة بالدولة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، والمتأهل منها يصعد إلى بطولة العالم المقرر لها أبوظبي في نوفمبر المقبل».
وأضاف: «تتم زيادة عدد الأندية في نشاط الاتحاد، ونستهدف خلال هذه الدورة الوصول إلى الرقم 20، بزيادة 3 أندية عن الوقت الراهن، في ظل حرصنا على دعم الأندية، خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة المتزايدة في عدد الممارسين، ونوفر الإمكانيات المتاحة لدينا لكل الأندية بالدولة».
وقال بوعصيبة: «هناك أندية كانت أبطالاً للدراجات على مستوى الدولة، وأتمنى أن يعيدوا النظر وضع اللعبة، خاصة أن هناك انتشاراً للعبة على المستوى المجتمعي والتنافسي، وبالتالي تكون عودتها انطلاقة جديدة نحو آفاق أفضل بكثير من السابق، والتركيز كبير حالياً على هذه اللعبة بالدولة، ونحن بدأنا الاحتراف وبمستويات رائعة للاعبين، منهم عبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي، وخلال الفترة المقبلة نشاهد لاعبين آخرين محترفين من الدراجين المواطنين، إضافة إلى تغيير نوعية السباقات بالدولة».
وعن الحدث الأول أمام مجلس إدارة الاتحاد الجديد، قال: «منتخبنا في معسكر لمدة 51 يوماً بإيطاليا، ومن ضمن الأهداف التي نركز عليها وضمن أهدافنا المشاركة في بطولة العالم للشباب بهولندا بالدراج يوسف أميري في منتصف أغسطس، وفي نهاية الشهر نفسه يشارك المنتخب في كأس آسيا بتايلاند، وفي الأسبوع الثاني من سبتمبر هناك طواف صلالة في عُمان، ومنها يتوجه عدد من لاعبينا إلى رواندا للمشاركة في بطولة العالم تحت 23 عاماً، وبعدها في أكتوبر يشارك محمد المطيوعي في بطولة العالم للمضار في تشيلي».

 

الإمارات
الدراجات
اتحاد الدراجات
منصور بوعصيبة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©