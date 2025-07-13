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الرياضة

«خورفكان للمعاقين» بطل دوري «سلة الكراسي المتحركة»

«خورفكان للمعاقين» بطل دوري «سلة الكراسي المتحركة»
13 يوليو 2025 13:29

الشارقة (الاتحاد) 

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تُوج نادي خورفكان للمعاقين بطلاً لدوري كرة السلّة على الكراسي المتحرّكة، بتفوقه على «دبي لأصحاب الهمم» في النهائي، وجاء العين في المركز الثالث.
وقام محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنيّة، بتتويج الأبطال، ورافقه الدكتور ياسر الدوخي، ممثل مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور خالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله صالح النقبي، رئيس نادي خورفكان للمعاقين، وجمعة النعيمي، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، ومحمد الحمادي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وتكريم طاقم التحكيم الذي أدار مباريات الدوري.
من جانبه، توجّه محمد فاضل الهاملي بالتهنئة إلى نادي خورفكان على الأداء المتميز خلال الدوري، مثنياً على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وقيادات النادي، كما أعرب عن تقديره لمستوى المنافسة العالي الذي أظهرته جميع الفرق، آملاً أن تستمر بنفس القوة في المواسم القادمة.
وأكد الهاملي أن هذه البطولات تسهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية، وتهيئة اللاعبين للمنافسات الإقليمية والدولية، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم لرياضات أصحاب الهمم.

الإمارات
العين
نادي خورفكان للمعاقين
نادي دبي لأصحاب الهمم
محمد فاضل الهاملي
مجلس الشارقة الرياضي
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