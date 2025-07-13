الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»

«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
13 يوليو 2025 15:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
سارة الأميري: «أولمبياد الكيمياء» منصة عالمية لتلاقي العقول وتبادل الثقافات


تشهد سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها بالمز الرياضية، نزالات قوية في النسختين العربية والأفريقية 61 والدولية 62، يومي 23 و24 يوليو الجاري، بصالة سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.
ويقام الحدث بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد تنظيم بطولة يو أف سي 321، بمشاركة مجموعة من الأبطال البارزين في اللعبة على مستوى المنطقة العربية والأفريقية والعالم.
ويتصدر النسخة العربية الأفريقية نزال قوي على وزن الريشة بين البطل السابق الأردني علي القيسي «16-8»، وسيلفستر تشيبفومبو «11-6» من زيمبابوي، بينما يقاتل الأوزبكي خاتوم بوينازاروف غير المهزوم «10-صفر»، البيروفي المخضرم جيمس لونتوب «16- 5» للدفاع عن وزن الوسط في النسخة الدولية.
وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة الاستعدادات لإقامة الحدث المهم والبارز في عالم الفنون القتالية المختلطة، وسوف تعلن عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لـ «بالمز الرياضية»، ونخبة المقاتلين والمقاتلات.
ومن جانبه، أكد فؤاد درويش، أن اللجنة المنظمة للحدث تواصل إكمال الترتيبات والتجهيزات لتنظيم حدث مبهر على المستويات كافة، ولاسيما في ظل مشاركة أسماء لامعة في مجال اللعبة.
وأشار إلى أن البطولة تواصل تقدمها بثبات، بوصفها أفضل المنصات العالمية في رياضة الفنون القتالية، لأنها تقام في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الحدث مشروعاً رياضياً إماراتياً.

الإمارات
أبوظبي
محاربي الإمارات
الفنون القتالية المختلطة
فؤاد درويش
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©