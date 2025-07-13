«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها بالمز الرياضية، نزالات قوية في النسختين العربية والأفريقية 61 والدولية 62، يومي 23 و24 يوليو الجاري، بصالة سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.

ويقام الحدث بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد تنظيم بطولة يو أف سي 321، بمشاركة مجموعة من الأبطال البارزين في اللعبة على مستوى المنطقة العربية والأفريقية والعالم.

ويتصدر النسخة العربية الأفريقية نزال قوي على وزن الريشة بين البطل السابق الأردني علي القيسي «16-8»، وسيلفستر تشيبفومبو «11-6» من زيمبابوي، بينما يقاتل الأوزبكي خاتوم بوينازاروف غير المهزوم «10-صفر»، البيروفي المخضرم جيمس لونتوب «16- 5» للدفاع عن وزن الوسط في النسخة الدولية.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة الاستعدادات لإقامة الحدث المهم والبارز في عالم الفنون القتالية المختلطة، وسوف تعلن عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لـ «بالمز الرياضية»، ونخبة المقاتلين والمقاتلات.

ومن جانبه، أكد فؤاد درويش، أن اللجنة المنظمة للحدث تواصل إكمال الترتيبات والتجهيزات لتنظيم حدث مبهر على المستويات كافة، ولاسيما في ظل مشاركة أسماء لامعة في مجال اللعبة.

وأشار إلى أن البطولة تواصل تقدمها بثبات، بوصفها أفضل المنصات العالمية في رياضة الفنون القتالية، لأنها تقام في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الحدث مشروعاً رياضياً إماراتياً.