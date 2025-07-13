«صِبا ياس» أميرة المُهرات على «مضمار لاتست»

عصام السيد (أبوظبي)

توجت المهرة «صِبا» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أميرة للمهرات الناشئة بعمر ثلاث سنوات في سباق بري مهاب للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، والذي أقيم بمضمار ضاحية لاتست الفرنسي لسباق الخيل، ضمن 5 سباقات تحمل أسماء فحول شهيرة تقيم بمزرعة الوثبة لتحسين أنسال الخيول العربية الأصيلة.

ولم تتأخر «صِبا» ابنة «أي جي إس ثيرب»، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة ماكسيم جيون، في إبراز مهاراتها كأحد نجوم المستقبل بالتفوق بفارق طولين عن «كيورا دو سوليه»، مسجلة زمناً قدره 2:10:53 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أمجاد».

وأكد الجواد «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو، أنه صانع الملوك، قياساً لأسمه، حين حصد لقب سباق بري دريان كوب دو سود دو بور سانج للخيول العربية الأصيلة للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، متفوقاً بفارق طولين عن «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل، مسجلاً 2:05:58 دقيقة.

وأسفرت بقية نتائج السباقات عن فوز «هنوف عذبة» لعذبة السباقات، بسباق بري أريم لمسافة 1900 متر، بمشاركة 10 مهرات وأمهار، بعمر ثلاث سنوات تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 20 ألف يورو.

ونال «لا كارو دو كروات» لمنصور خليل الشهواني لقب السباق الرابع، الذي حمل اسم بري كريتريوم الوثبة لمسافة 1900 متر للفئة الأولى، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو، وشاركت فيه 11 مهرة وفرس بعمر أربع سنوات فما فوق.

وكان «موتوس دو لياجلي» لخليفة بن شعيل الكواري مسك الختام بالسباق الخامس لمسافة 1900 متر للفئة الثالثة، بمشاركة 9 أمهار بعمر ثلاث سنوات تتنافس على لقب بري منجز، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن مزرعة الوثبة التي رعت السباقات، تضمنت 4 سباقات مصنفة، متضمنة بطولة للفئة الأولى، و3 سباقات للفئة الثالثة، وشارك فيها (45) خيلاً على جوائز قدرها (145) ألف يورو، تؤطر لتسويق وتربية الخيول العربية الأصيلة محلياً وعالمياً.