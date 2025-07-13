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الرياضة

الفيفا: راحة 72 ساعة بين المباريات وإجازة سنوية 21 يوماً

الفيفا: راحة 72 ساعة بين المباريات وإجازة سنوية 21 يوماً
13 يوليو 2025 13:51

 
زيوريخ (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن ممثلي اللاعبين و«الفيفا» توصلوا إلى إجماع بشأن الحاجة إلى فترة راحة مدتها 72 ساعة بين المباريات، واتفقوا على أن يتمتع اللاعبون بـ21 يوماً على الأقل من العطلات في نهاية كل موسم.
جرت المناقشات قبل نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وهي البطولة التي جرت خلال فترة توقف الموسم الأوروبي، وواجهت انتقادات من روابط اللاعبين، حيث أدى التركيز المتزايد على رفاهية اللاعبين إلى دعوات لفرض فترات راحة إلزامية وزيادة التركيز على سلامة اللاعبين خلال المباريات.
وقبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية، التي تمتد فعالياتها لشهر، وجه مسؤولو كرة القدم دعوات متجددة لحماية اللاعبين وسط مخاوف متزايدة من الإصابات والإرهاق.
وفي الشهر الماضي، شن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا هجوما لاذعاً على البطولة، مشيراً إلى أنه «من الضروري وقف هذه المجزرة»، وسط مخاوف مستمرة بشأن أعباء العمل الشاقة على اللاعبين.
واجتمع رئيس «الفيفا»، جياني إنفانتينو، ومسؤولون آخرون من الاتحاد الدولي لكرة القدم مع ممثلي روابط اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك، حيث أشاد إنفانتينو بالمناقشات ووصفها بأنها «تقدمية»، مضيفاً أن صحة اللاعبين «أولوية قصوى».
وذكر «الفيفا» عبر موقعه الرسمي: «هناك إجماع على ضرورة وجود 72 ساعة راحة على الأقل بين المباريات، وأن يحصل اللاعبون على فترة راحة وإجازة لا تقل عن 21 يوماً في نهاية كل موسم».
وأضاف: «يجب أن تدار هذه الفترة بشكل فردي من قبل كل ناد ولاعبيه، وذلك وفقاً لجداول مبارياتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الجماعية المعمول بها».
ويعني تطبيق فترة 72 ساعة بشكل صارم تعديلات كبيرة على بعض جداول المباريات وعقود البث التلفزيوني.
ولم يكشف «الفيفا» عن كيفية تطبيق ذلك عملياً، حيث إن الفرق الأوروبية عادة ما تقام مبارياتها في الدوري الأوروبي مساء الخميس وتقام مباريات الدوري المحلي يوم الأحد، ومع فرض فترة راحة لمدة 72 ساعة، قد تضطر هذه الفرق إلى الانتظار حتى يوم الاثنين للعب مجدداً.
ويمثل هذا التغيير مشكلة كبيرة للدوري الألماني (البوندسليجا)، حيث إنه تم إلغاء المباريات التي كانت تقام مساء الاثنين منذ عام 2021، بعد سنوات من احتجاجات الجماهير.
كما أن عقد البث التلفزيوني الجديد للدوري الألماني، الذي يبدأ الموسم المقبل، لا يشمل أي مباريات يوم الاثنين.
وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه ينبغي أيضاً السماح بيوم راحة أسبوعياً، وأن متطلبات السفر، بالإضافة إلى الظروف المناخية، ستؤخذ في الاعتبار عند التخطيط للمسابقات المستقبلية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
تشيلسي
باريس سان جيرمان
جاني إنفانتينو
الدوري الألماني
البوندسليجا
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