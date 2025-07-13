«الفارسة» تخطف الأضواء في ختام «تمهيدي» مهرجان العين للهجن

العين (الاتحاد)

اختتمت، صباح اليوم، منافسات الجولة التمهيدية الأولى لمهرجان العين لسباقات الهجن، والذي يقام على أرضية ميدان الروضة بمنطقة العين، وشهد اليوم إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كلم، حيث طارت «الفارسة» لعلي ناصر بنجابر الغفراني المري، بناموس أول أشواط منافسات سن الحول والزمول.

ونجحت «الفارسة» في تحقيق المركز الأول في شوط الحول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية، في زمن قدره 6:28:28 دقيقة، بينما حلق «أشقر» لمحمد عبدالله بالبادي الظاهري، بلقب الشوط الثاني، المخصص للزمول، بزمن قدره 6:37:01 دقيقة.

واستطاعت «الظبي» لمحمد راشد بنسيف الغفلي، تصدر الشوط الثالث للحول، بزمن قدره 6:36:19 دقيقة، وظفرت «ملامح» لحمد سيف محمد بن نعيف العامري، بزمن قدره 6:38:04 دقيقة، وفي خامس الأشواط تمكن «مربوش» لسيف محمد سيف بن فارس المزروعي، من الفوز بالمركز الأول، بزمن قدره 6:27:05 دقيقة.

وفي الشوط السادس، فازت «فراعة» لسهيل دليلة بن صقوح العامري، وفي الشوط السابع، فازت «شهد» لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي، وفي الشوط الثامن، فاز «الذيب» لسالم مطر بن محمد الدرعي، وفي الشوط التاسع، فازت «لواظي» لعلي محمد بن مطر هلال الكيبالي، وفي عاشر الأشواط، فاز «شواهين» لمحمد سالم بن سهيل العامري.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، عن فوز «شاهين» لمبارك سعيد بن حمد بن حمرور العامري، و«غناضة» لحمد عوض بن زيتون المهيري، و«حفلة» لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، و«المايدي» لمبارك سعيد بن حمد بن حمرور العامري، و«نهاية» لسعيد بن حميد راعي قحير الدرعي، و«الجارح» للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي، و«تشريف» لعلي سالم بن محمد الوهيبي، و«مذخور» لمحمد عبدالله محمد بن منينة الشامسي، و«سمحة» لحمد غريب بن راشد الكتبي، و«العابر» لسهيل بن عبدالله الدحبة العامري.