الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفارسة» تخطف الأضواء في ختام «تمهيدي» مهرجان العين للهجن

«الفارسة» تخطف الأضواء في ختام «تمهيدي» مهرجان العين للهجن
13 يوليو 2025 15:00

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«خورفكان للمعاقين» بطل دوري «سلة الكراسي المتحركة»
مهرجان العين للهجن.. «الذيبة» تحصد «الناموس» في «الثنايا الأبكار»

اختتمت، صباح اليوم، منافسات الجولة التمهيدية الأولى لمهرجان العين لسباقات الهجن، والذي يقام على أرضية ميدان الروضة بمنطقة العين، وشهد اليوم إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كلم، حيث طارت «الفارسة» لعلي ناصر بنجابر الغفراني المري، بناموس أول أشواط منافسات سن الحول والزمول.
ونجحت «الفارسة» في تحقيق المركز الأول في شوط الحول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية، في زمن قدره 6:28:28 دقيقة، بينما حلق «أشقر» لمحمد عبدالله بالبادي الظاهري، بلقب الشوط الثاني، المخصص للزمول، بزمن قدره 6:37:01 دقيقة.
واستطاعت «الظبي» لمحمد راشد بنسيف الغفلي، تصدر الشوط الثالث للحول، بزمن قدره 6:36:19 دقيقة، وظفرت «ملامح» لحمد سيف محمد بن نعيف العامري، بزمن قدره 6:38:04 دقيقة، وفي خامس الأشواط تمكن «مربوش» لسيف محمد سيف بن فارس المزروعي، من الفوز بالمركز الأول، بزمن قدره 6:27:05 دقيقة.
وفي الشوط السادس، فازت «فراعة» لسهيل دليلة بن صقوح العامري، وفي الشوط السابع، فازت «شهد» لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي، وفي الشوط الثامن، فاز «الذيب» لسالم مطر بن محمد الدرعي، وفي الشوط التاسع، فازت «لواظي» لعلي محمد بن مطر هلال الكيبالي، وفي عاشر الأشواط، فاز «شواهين» لمحمد سالم بن سهيل العامري.
وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، عن فوز «شاهين» لمبارك سعيد بن حمد بن حمرور العامري، و«غناضة» لحمد عوض بن زيتون المهيري، و«حفلة» لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، و«المايدي» لمبارك سعيد بن حمد بن حمرور العامري، و«نهاية» لسعيد بن حميد راعي قحير الدرعي، و«الجارح» للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي، و«تشريف» لعلي سالم بن محمد الوهيبي، و«مذخور» لمحمد عبدالله محمد بن منينة الشامسي، و«سمحة» لحمد غريب بن راشد الكتبي، و«العابر» لسهيل بن عبدالله الدحبة العامري.

العين
اتحاد سباقات الهجن
سباقات الهجن
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©