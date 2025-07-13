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الرياضة

من الأهلي إلى السد.. فيرمينو يستعد للرحيل!

من الأهلي إلى السد.. فيرمينو يستعد للرحيل!
13 يوليو 2025 16:05

الرياض (د ب أ)

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يستعد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لوداع جماهير أهلي جدة السعودي، والانتقال إلى صفوف السد القطري في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو سبعة ملايين يورو.
وانتقل فيرمينو إلى صفوف الأهلي بعد نهاية تجربته التاريخية مع ليفربول، ليواصل كتابة التاريخ مع «الراقي»، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في أول لقب آسيوي للنادي الذي بات أيضاً أول فريق يتوج بطلاً لآسيا في النسخة الجديدة من البطولة العريقة.
وفي موسم 2024 - 2025، خرج فيرمينو من قائمة الأهلي المحلية بسبب الوصول إلى الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب بالقائمة، لكنه بقي في القائمة الآسيوية، ورغم الابتعاد عن المباريات، توهج النجم البرازيلي آسيوياً، ولعب دوراً بارزاً في تتويج الأهلي التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا.
وساهم فيرمينو خلال دوري أبطال آسيا للنخبة بـ 13 هدفاً في مختلف أدوار البطولة، حيث سجل 6 أهداف في دور المجموعات، وهدفين في دور الـ 16، ومثلهما في دور الثمانية، قبل أن يسجل هدفاً في نصف النهائي وهدفين في المباراة النهائية.
وعلى مستوى جميع المسابقات خاض فيرمينو 65 مباراة مع النادي الأهلي، سجل خلالها 21 هدفاً، وصنع 17 آخرين بمساهمة تهديفية بلغت 38 هدفاً.

الأهلي السعودي
أهلي جدة
السد القطري
روبرتو فيرمينو
ليفربول
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