كأس العالم للرياضات الإلكترونية تنطلق بأرقام قياسية ومشاركة عالمية

الرياض (الاتحاد)

انطلقت فعاليات النسخة الأكبر والأكثر تميزاً من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في حدث يُعد علامة فارقة في تاريخ هذا القطاع المتنامي.

ويأتي الحدث هذا العام بأرقام قياسية ومشاركة دولية واسعة، مقدّماً تجربة جماهيرية فريدة تؤكد أن البطولة تتجاوز مجرد المنافسة، لتكون منصة عالمية تسهم في رسم ملامح مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وشهد المؤتمر الصحفي الافتتاحي حضوراً واسعاً من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحليّة، وأكّد خلاله المتحدثون أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ستكون أكبر وأكثر تميّزاً بكل المقاييس، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، كما ستتنافس الفرق المشاركة، التي يزيد عددها على 200 فريق، على مجموع جوائز ضخم يبلغ 70 مليون دولار، وذلك عبر 25 بطولة تغطي 24 لعبة إلكترونية، بما في ذلك ألعاب تسجّل ظهورها للمرة الأولى في الحدث العالمي مثل: الشطرنج وValorant وFatal Fury.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الرياضات الإلكترونية نمواً كبيراً وشعبية متزايدة حول العالم، يرسّخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض مكانته كأكبر حدث في هذا القطاع من حيث الحجم، والأنظمة المبتكرة، والمحتوى الرائد، والتجارب الجماهيرية التفاعلية غير المسبوقة. كما يقدّم هذا الحدث دليلاً واضحاً على أن الرياضات الإلكترونية لم تعد رياضة مخصصة ومحدودة الجماهيرية، بل أصبحت رياضة عالمية، حيث أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس، إذ يشارك أكثر من 3.4 مليار شخص حول العالم بانتظام في أنشطة الألعاب. كما وصل عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية في العالم إلى أكثر من 574 مليون مشاهد عالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 640 مليون مشاهد بحلول عام 2027. واستقطب القطاع عالمياً استثمارات ضخمة في البنية التحتية للصالات، مرافق التدريب، الفرق، والأكاديميات في السعودية وحول العالم، وفقاً لتقارير من مصادر مثل Deloitte وNewzoo، إذ تم استثمار أكثر من 25 مليار دولار في المنظومة العالمية للرياضات الإلكترونية منذ عام 2019.

ومع امتداد فترة الحدث إلى 7 أسابيع من 7 يوليو الجاري حتى 24 أغسطس المقبل، وتقديمه لأكثر من 1500 نشاط متنوع ضمن مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية تشمل، فعاليات لصنّاع المحتوى والمؤثرين، وعروض موسيقية، ومعارض وتجارب مخصصة للألعاب الإلكترونية، وبطولات مجتمعية للهواة، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية غامرة، وعروض ثقافية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار حاجز 2.6 مليون زائر الذي تم تحقيقه في نسخة 2024، ليكون كأس العالم للرياضات الإلكترونية وجهة لا غنى عنها للسياح والجماهير.