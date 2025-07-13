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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحافظ على صدارة طواف النمسا

«الإمارات للدراجات» يحافظ على صدارة طواف النمسا
13 يوليو 2025 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حسم فريق الإمارات للدراجات، المرحلة الرابعة من طواف النمسا 2025، محققاً انتصاره الرابع توالياً في السباق، بفضل الأداء اللافت للنجم المكسيكي إيزاك ديل تورو، الذي انتزع صدارة الترتيب العام قبل المرحلة الختامية، ليؤكد الفريق هيمنته على مجريات المنافسات.
وسجّل الفريق انتصاره الأخير بعد تألق ديل تورو خلال «مرحلة كوين»، حيث قاد مجريات السباق باحترافية عالية، متجاوزاً في الأمتار الأخيرة، منافسه آرتشي رايان من فريق (EF Education-EasyPost)، الذي حل ثانياً، بينما جاء زميله في الفريق رافال مايكا ثالثاً، بعد دور بارز في مساندة المتصدر الجديد.
ورغم الظروف الصعبة التي واجهها فيليكس جروسشارتنر، الذي تخلى عن القميص الأصفر بعد أن احتفظ به منذ المرحلة الأولى، حظي ديل تورو بدعم قوي من زملائه، حيث برز مايكا في الصعودين الأخيرين، مستكملاً الجهود التي قدّمها كل من فيليبو بارونشيني، وفلوريان فيرميرش، وجوليوس جوهانسن في المراحل السابقة.
وفي صعود ما قبل الأخير، راقب مايكا تحركات آسبورن هيليموز (جايكو العلا)، وروي كوستا، وإستيبان تشافيز وكلاهما من فريق (EF Education-EasyPost)، مكتسباً أفضلية زمنية مهمة، قبل أن ينضم إليه ديل تورو على بعد أقل من 11 كيلومتراً من خط النهاية.
ومع لحظة التحام ديل تورو مع مايكا في المقدمة، فرض الفريق إيقاعاً قوياً أسفر عن تراجع أغلب المنافسين، وبحلول الكيلومترات الثلاثة الأخيرة، بقي في الصدارة كل من ديل تورو، ورايان، ومايكا، وواصل الأخير قيادة الهجمات واحتواء محاولات رايان، ممهّداً الطريق أمام ديل تورو الذي انطلق قبل 250 متراً من النهاية، ليحسم الفوز بفارق 4 ثوانٍ عن أقرب منافسيه.
وبهذا الفوز، يتصدر ديل تورو الترتيب العام بفارق 29 ثانية عن رايان، في حين يحتل مايكا المركز الثالث بفارق 47 ثانية عن المتصدر، و18 ثانية فقط خلف رايان. أما جروسشارتنر، فتراجع إلى المركز العاشر بفارق 3 دقائق و18 ثانية.

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