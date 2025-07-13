سلوت: جوتا «بطل في كل شيء» وسيبقى في قلوبنا

لندن (د ب أ)

أكد أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، أن المهاجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا «بطل في كل شيء»، مؤكداً أن سيبقى في قلب ليفربول إلى الأبد.

ويعيش ليفربول حالة حداد بعد وفاة جوتا عن 28 عاماً، وشقيقه أندريه سيلفا عن 25 عاماً، في حادث سيارة في زامورا بإسبانيا، في 3 يوليو الجاري.

ويقيم ليفربول عدداً من مراسم التكريم اليوم، على هامش أول مباراة ودية له منذ الحادث، حينما يلتقي مضيفه بريستون في وقت لاحق اليوم.

وشارك سلوت رفقة العديد من اللاعبين في مراسم التكريم التي أقيمت لجوتا وشقيقه خارج ملعب أنفيلد، كما أعلن ليفربول هذا الأسبوع أنه سيحجب قميص جوتا رقم 20 على جميع المستويات داخل النادي.

وقال سلوت للموقع الرسمي لليفربول: «سنحمله دائماً في قلوبنا، في أفكارنا، أينما ذهبنا.. في أي لحظة نكون فيها هنا، سنحمله معنا في أفكارنا وقلوبنا. حجب قميصه هو الشيء الوحيد الذي كان بإمكاننا فعله».

وأضاف: «أعتقد أن ما يريحني هو أنه في الشهر الأخير من حياته كان بطلاً في كل شيء، بطلاً لعائلته، وهو الأهم، لأنه تزوج، وبطل لبلاده لأنه فاز بدوري الأمم الأوروبية، مع بلد كان يحبه كثيراً، لأنه ارتدى علم بلاده أيضاً خلال احتفالاتنا، وبالطبع بطل لنا بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وقبل المباراة الودية اليوم، سيتم عزف نشيد ليفربول «لن تمشي وحدك أبداً»، بينما سيضع بريستون إكليلاً من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر، كما ستكون هناك دقيقة صمت، وسيرتدي لاعبو الناديين شارات سوداء.