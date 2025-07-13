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الرياضة

«الفيفا» يكشف عن شارة بطل «مونديال الأندية»!

«الفيفا» يكشف عن شارة بطل «مونديال الأندية»!
13 يوليو 2025 18:27

 
زيوريخ (د ب أ)

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تشيلسي بطل «مونديال الأندية»


كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن الشارة التي سيرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تختتم اليوم الأحد في الولايات المتحدة.
ويلتقي تشيلسي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية للبطولة، حيث وصل الفريق الإنجليزي إلى النهائي، بعد فوزه على فلوميننسي البرازيلي 2- صفر، فيما حقق باريس فوزاً كبيراً على ريال مدريد الإسباني برباعية في الدور ذاته.
وقال (الفيفا) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إن الفريق الفائز باللقب سيرتدي الشارة طوال فترة حمله للقب، وحتى النسخة المقبلة في عام 2029 .
وأضاف أن الشارة يغلب عليها اللونين الأبيض والذهبي، وستكون بمثابة تذكير للعالم ببطل النسخة الأولى في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.
يذكر أن الشارة هي تقليد يتبعه (الفيفا) مع كافة بطولاته، حيث يرتديها الفريق حامل لقب كأس العالم للمنتخبات على مستوى الرجال والسيدات، كما كان يرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، حتى موعد النسخة التالية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
تشيلسي
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