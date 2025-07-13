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الرياضة

أميرة ويلز تحضر نهائي ويمبلدون بين ألكاراز وسينر

أميرة ويلز تحضر نهائي ويمبلدون بين ألكاراز وسينر
13 يوليو 2025 18:43

 
لندن (أ ب)

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تستعد كيت، أميرة ويلز، للعودة مجدداً إلى ويمبلدون اليوم الأحد لمشاهدة نهائي الرجال بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، وتسليم كأس البطولة للاعب الفائز.
وتعد كيت راعية نادي عموم إنجلترا، وعادة ما تحضر المباريات النهائية لمنافسات الرجال والسيدات.
وسلمت أميرة ويلز كأس البطولة، للبولندية إيجا شفيونتيك بعد فوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6 - صفر و6 - صفر في نهائي فردي السيدات.
ولم تحضر أمير ويلز نهائيات العام الماضي أثناء تعافيها من السرطان، لكنها تابعت فوز ألكاراز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نادي عموم إنجلترا.
وعادت أميرة ويلز تدريجيا لمزاولة واجباتها العامة، حيث استقبلت مؤخراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة رسمية لبريطانيا.

التنس
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
أميرة ويلز
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