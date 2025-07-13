بوجاتشار يتقدم بثبات في صدارة «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



واصل السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي» للدراجات، تقدمه بثبات وثقة، بعد احتفاظه لليوم الرابع على التوالي بصدارة الترتيب العام، في «النسخة 112» من سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس»، وذلك في ختام المرحلة التاسعة، ونجح من إنهائها بشكل مثالي.

وأصبح إجمالي التوقيت الزمني لبوجاتشار «حامل اللقب»، الذي يرتدي حالياً «القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام 33:18:16 ساعة، بفارق 54 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفانبول.

ويتطلع بوجاتشار إلى بداية الجولات ذات الطبيعة الجبلية، بداية من يوم الاثنين مع الجولة العاشرة، والتي تعتبر مصدر قوته وتميزه مع المنافسين.

وشهدت الجولة التاسعة انسحاب جواو ألميدا دراج فريق الإمارات، متأثراً بالإصابة التي ألمت به منذ الجولة السابعة، حيث حاول بذل قصارى جهده، قبل أن تغلبه الإصابة، ويعلن عدم قدرته على إكمال المشوار

من ناحية أخرى، حقق البلجيكي تيم ميرلييه فوزه الثاني في «طواف فرنسا»، بعدما أنهى المرحلة التاسعة المسطحة التي امتدت لمسافة 174.1 كلم بين شينون وشاتورو، في المركز الأول بالسرعة النهائية، وعلى غرار المرحلة الثالثة المسطحة أيضاً، والتي فاز بها في هذه النسخة، حسم ابن الـ32 عاماً الانتصار بالسرعة النهائية، وأيضاً أمام الإيطالي جوناثان ميلان الفائز بالمرحلة الماضية، فيما جاء مواطنه أرنو دو لي ثالثاً بالتوقيت نفسه أيضاً، ورفع البلجيكي عدد انتصاراته الإجمالية في الطواف الفرنسي الشهير إلى ثلاثة، بعدما سبق له الفوز بمرحلة خلال «نسخة 2021».

المرحلة التاسعة

تيم ميرلييه 3:28:52 ساعة

جوناثان ميلان «التوقيت ذاته»

أرنو دي لي «التوقيت ذاته»

بافل بيتنر «التوقيت ذاته»

بول بينويه التوقيت ذاته



الترتيب العام

تادي بوجاتشار 33:18:16 ساعة

ريمكو إيفانبول بفارق 54 ثانية

كيفان فوكلان بفارق 1:11 دقيقة

يوناس فينجارد بفارق 1:17 دقيقة

ماتيو يروجنسون بفارق 1:34 دقيقة