ليفربول يكرم جوتا في أول مباراة بعد «الفاجعة»



ليفربول (أ ف ب)



كَرَّم ليفربول الإنجليزي لاعبه ديوجو جوتا في أول مباراة له بعد فاجعة خسارة المهاجم الدولي البرتغالي في حادث سير، وذلك في لقاء ودي استعدادي ضد مضيفه بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) أنهاه بالفوز 3-1.

وأشاد المدرب الهولندي لليفربول آرنه سلوت بمهاجم الراحل في مقابلة نُشرت الأحد، قائلا إنه كان «بطلاً» في كل ما فعله.

وتوفي جوتا الذي تزوج من روت كاردوسو قبل 11 يوماً من الحادث، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في الثالث من يوليو، بعد أن انحرفت سيارتهما من نوع لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

وقال سلوت لموقع ليفربول الإلكتروني قبل مباراة الأحد الودية «أعتقد أن ما يُعزيني هو أنه في الشهر الأخير من حياته كان بطلاً في كل شيء».

وأضاف «بطل لعائلته، وهذا هو الأهم والأساس، لأنه تزوج».

وتابع «بطل لبلاده لأنه فاز بدوري الأمم الأوروبية مع بلد كان يُحبه كثيراً، لأنه ارتدى العلم أيضا خلال احتفالاتنا، وبالطبع بطل لفريقنا بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وكان سلوت انضم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى عدد من اللاعبين لحضور مراسم التأبين التي أقيمت لجوتا وشقيقه خارج ملعب أنفيلد.

وأعلن ليفربول هذا الأسبوع أن قميص جوتا رقم 20 سيُحجب عن جميع الفئات السنية للنادي.

وقال سلوت «سنحمله دائماً في قلوبنا، في أفكارنا، أينما ذهبنا».

وأضاف «لا يبدو أن هناك شيئاً مهماً إذا ما فكرنا فيما حدث، من الصعب جدا إيجاد الكلمات المناسبة لأننا نتجادل باستمرار حول ما هو مناسب».

وتابع «قلت لهم (اللاعبون): ربما يكون أفضل ما يمكننا فعله هو التعامل مع هذا الموقف كما تعامل جوتا، وما قصدته هو أن جوتا كان دائماً على سجيته، لم يكن مهما إن كان يتحدث معي، أو مع زملائه، أو مع الجهاز الفني، فقد كان دائماً على سجيته، لذلك فلنحاول أن نكون على سجيتنا أيضاً».

وبعد أداء نشيد ليفربول التقليدي «لن تسير وحدك أبداً» قبل انطلاق المباراة في ديبدايل، وضع قائد بريستون بن وايتمان إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر، ثم وقف الجميع دقيقة صمت مع ارتداء لاعبي الفريقين شارات سوداء.

وكان الهداف المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية وقائد الفريق في اللقاء، بينما غاب الهولندي فيرجيل فان دايك من قائمة اللاعبين لكنه كان حاضراً في اللقاء.

سجّل ثلاثة من اللاعبين الذين سافروا إلى جوندومار، الواقعة على مشارف بورتو، لحضور جنازة جوتا نهاية الأسبوع الماضي، أهداف ليفربول وهم الإيرلندي الشمالي كونور برادلي والأوروجوياني داروين نونييز والهولندي كودي خاكبو.

وردد مشجعو ليفربول عدة مرات أغنية جوتا التي يقولون فيها أنه أفضل من أسطورة البرتغال لويس فيجو، حتى قبل انطلاق المباراة.

ورفعت الجماهير لافتات كُتب عليها «رقمنا 20 إلى الأبد» تكريماً للرجل الذي توفي عن 28 عاماً.

وقرر ليفربول سحب القميص رقم 20 على كافة المستويات تكريما للبرتغالي.

وأعلن ليفربول عن خطوته في بيان قال فيه «بعد التشاور مع زوجته، روتي، وعائلته، يمكن للنادي أن يعلن أن رقمه سيتم سحبه تكريما لذكرى ديوجو على جميع المستويات، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية في ليفربول».

وقال مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لليفربول «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يتم فيها منح مثل هذا التكريم لشخصية معينة».

وأضاف «لذلك، يمكننا القول إن هذا التكريم هو فريد من نوعه لشخصية رائعة واستثنائية».