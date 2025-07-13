«الجولف» يستعد للموسم الجديد في المغرب



دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجولف تنظيم معسكر تدريبي موسع للاعبي المنتخبات الوطنية، بمختلف الفئات العمرية، في الرباط بالمغرب، من 26 يوليو الجاري وحتى 18 أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات، ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الجديد.

ويأتي معسكر المغرب استكمالاً للخطة الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها الاتحاد في توفير بيئة تدريبية عالية الجودة، وتجارب احتكاك مع لاعبي الجولف المغاربة، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين؛ بهدف تعزيز الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة محلياً، وخليجياً، وعربياً، وإقليمياً.

ويتضمن المعسكر الذي يشارك فيه منتخبات الرجال، والسيدات، والناشئين، والناشئات، والفئات الواعدة، جلسات تحليل أداء فردية وجماعية، إلى جانب برامج تأهيل بدني وذهني، وتتكامل مع إقامة تجارب ودية داخلية مع المنتخبات التي يتزامن إقامة معسكراتها في المغرب.



وقال اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «يأتي المعسكر ضمن رؤية الاتحاد لتطوير قاعدة اللعبة، والعمل على صقل مهارات اللاعبين في أجواء تدريبية احترافية، ويأتي استكمالاً لسلسلة من الورش الفنية والبطولات المحلية التي نظمها الاتحاد خلال الموسم الماضي».

وأضاف: «اخترنا الرباط لما تتمتع به من مرافق عالمية المستوى، وظروف مناخية مناسبة في هذا التوقيت من العام، مما يضمن تنفيذ البرامج الفنية بكفاءة وفعالية،

كما أن الاحتكاك بين الفئات المختلفة سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية داخلية إيجابية، تحفّز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، ونأمل أن يُترجم ذلك إلى نتائج مميزة خلال الموسم القادم، ويأتي استكمالاً لسلسلة من الورش الفنية والبطولات المحلية التي نظمها الاتحاد خلال الموسم الماضي».

وقال الهاشمي: «الاتحاد يعمل بخطة طويلة المدى تشمل التأهيل، التطوير، وتوسيع قاعدة الممارسين، ونحن نعوّل كثيراً على هذه المرحلة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام المحلي والدولي برياضة الجولف، ونتطلع إلى بناء جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في البطولات الكبرى».