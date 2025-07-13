31 لاعباً في معسكر «فخر أبوظبي» بإسبانيا

مراد المصري (أبوظبي)



غادرت بعثة الجزيرة إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لإقامة المعسكر الخارجي التحضيري للموسم الجديد، ويمتد إلى 4 أغسطس المقبل، ويتخلله خوضه عدداً من المباريات الودية، تم اعتماد تجربتين منها ضمن بطولة «إير كاب» أمام ناستيك الإسباني 24 يوليو، ومارسيليا الفرنسي 26 من الشهر نفسه.

وتضم بعثة «فخر أبوظبي» 31 لاعباً، وهم: علي خصيف، وستوبان ليكوفيتش، وعبدالله الحمادي، ومحمد ثيام، وخليفة الحمادي، ومحمد ربيع، وريتشارد أكونور، وإلياس الكريمي، ورافيل تاجير، وحمدان العامري، ويوسف المرزوقي، ومبارك بن زامة، وزايد خميس، وبابا جاساما، وجان فيلكس ميندي، وكوفي كوبلان، ومامادو كوليبالي، وعبدالله رمضان، ومحمد النني، ونيكولا فوكيتش، ونبيل فقير، وجاي دي جوسينز، وليث جولزار، وبرونو، وفينيسيوس ميلو، وعلي المعمري، وعمر تراوري، ورامون ميريز، ومحمد الوافي، وياسر زهلي وأبولينير بوجما.

ويواصل المدرب المغربي الحسين عموتة قيادة الفريق للموسم الثاني على التوالي، وسط مطالبات جماهيرية بالمنافسة بصورة أقوى في «دوري أدنوك للمحترفين»، عقب العودة إلى منصات التتويج، عندما حصد الفريق كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم الماضي.

وشهدت الأيام الماضية إجراء الفحوص الطبية للفريق، إلى جانب خوض تدريبات الهدف منها رفع جاهزية اللياقة البدنية، قبل دخول المعسكر الذي يتضمن تدريبات على فترتين صباحية ومسائية.