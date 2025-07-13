الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سينر يثأر من ألكاراز ويُتوج بلقب ويمبلدون

سينر يثأر من ألكاراز ويُتوج بلقب ويمبلدون
13 يوليو 2025 22:43

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بطلة ويمبلدون تتعاطف مع أنيسيموفا «المتوترة»!
كوديرميتوفا وميرتنز تفوزان بـ «زوجي السيدات» في ويمبلدون


ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، من الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وبطل النسختين الماضيتين، وتُوج بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الأولى بفوزه عليه في النهائي 4-6 و6-4 و6-4 و6-4.
وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام الإسباني الذي يصغره بعام، آخرها الشهر الماضي في النهائي التاريخي لبطولة رولان جاروس، حين فاز عليه بخمس مجموعات في 5 ساعات و29 دقيقة، تمكن الإيطالي البالغ 23 عاماً من رد الاعتبار، والفوز بلقبه الكبير الرابع من أصل خمس مباريات نهائية، حارماً منافسه من اللقب الثالث توالياً في ويمبلدون والسادس في «الجراند سلام».
وكانت مواجهة الأحد الثالثة هذا الموسم بين اللاعبين، بعد أولى في نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة، حين خسر سينر في أول مشاركة له، بعد العودة من إيقاف لثلاثة أشهر بسبب المنشطات، وثانية في رولان جاروس، حين كان الإيطالي متقدما بمجموعتين، وأمام ثلاث فرص لحسم المواجهة والفوز باللقب، قبل أن ينتفض ألكاراز ويحرزه للعام الثاني توالياً.
وفي المجمل، حقق سينر فوزه الخامس على ألكاراز من أصل 13 مواجهة بينهما ووضع حداً لانتصارات الإسباني المتتالية في البطولة الإنجليزية عند 20 مباراة، وتحديدا منذ ثمن نهائي نسخة 2022 حين خسر أمام الإيطالي بالذات.
كما انتهى مسلسل الانتصارات المتتالية هذا الموسم لألكاراز عند 24، امتداداً من دورة روما، مروراً ببطولة رولان جاروس ودورة كوينز، ووصولاً إلى ويمبلدون.

التنس
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©