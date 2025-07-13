سينر يثأر من ألكاراز ويُتوج بلقب ويمبلدون



لندن (أ ف ب)



ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، من الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وبطل النسختين الماضيتين، وتُوج بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الأولى بفوزه عليه في النهائي 4-6 و6-4 و6-4 و6-4.

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام الإسباني الذي يصغره بعام، آخرها الشهر الماضي في النهائي التاريخي لبطولة رولان جاروس، حين فاز عليه بخمس مجموعات في 5 ساعات و29 دقيقة، تمكن الإيطالي البالغ 23 عاماً من رد الاعتبار، والفوز بلقبه الكبير الرابع من أصل خمس مباريات نهائية، حارماً منافسه من اللقب الثالث توالياً في ويمبلدون والسادس في «الجراند سلام».

وكانت مواجهة الأحد الثالثة هذا الموسم بين اللاعبين، بعد أولى في نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة، حين خسر سينر في أول مشاركة له، بعد العودة من إيقاف لثلاثة أشهر بسبب المنشطات، وثانية في رولان جاروس، حين كان الإيطالي متقدما بمجموعتين، وأمام ثلاث فرص لحسم المواجهة والفوز باللقب، قبل أن ينتفض ألكاراز ويحرزه للعام الثاني توالياً.

وفي المجمل، حقق سينر فوزه الخامس على ألكاراز من أصل 13 مواجهة بينهما ووضع حداً لانتصارات الإسباني المتتالية في البطولة الإنجليزية عند 20 مباراة، وتحديدا منذ ثمن نهائي نسخة 2022 حين خسر أمام الإيطالي بالذات.

كما انتهى مسلسل الانتصارات المتتالية هذا الموسم لألكاراز عند 24، امتداداً من دورة روما، مروراً ببطولة رولان جاروس ودورة كوينز، ووصولاً إلى ويمبلدون.