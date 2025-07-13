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الرياضة

الزمالك يتعاقد مع شيكوا بانزا

الزمالك يتعاقد مع شيكوا بانزا
14 يوليو 2025 00:43

 

القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي الزمالك المصري عن تعاقده مع الأنجولي شيكوا بانزا قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أن اللاعب، الذي يلعب مهاجماً، كما يمكنه اللعب جناحاً أيسر، وقع على عقد لمدة أربعة أعوام في جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.
وقال الزمالك: «تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق».
وكان الزمالك أعلن في وقت سابق التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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