«الإمارات للدراجات» بطل طواف النمسا

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى إيزاك ديل تورو دراج فريق «الإمارات للدراجات» المرحلة الخامسة والأخيرة من طواف النمسا بنجاح، ليحسم لقب التصنيف العام، ويحصد اللقب.

ويُعد هذا السباق، الذي امتد لخمسة أيام، ثاني انتصار في التصنيف العام خلال مسيرته الاحترافية الواعدة، إذ بُني هذا الإنجاز على أساس ثلاثة انتصارات متتالية حققها ديل تورو.

ولم يواجه الشاب البالغ من العمر 21 عاماً أية صعوبات في السباق الختامي، ليؤمّن القميص الأحمر ويضيف الانتصار رقم 62 لفريق «الإمارات - إكس آر جي» في موسم 2025 حتى الآن.

وحقق بوب جونجلز الفوز بالمرحلة من المجموعة المتقدمة لصالح فريق إينيوس جريناديرز، اندفع زميل ديل تورو، فلوريان فيرميرش، لينتزع المركز الثالث عند خط النهاية، ليختتم أسبوعاً رائعاً للفريق الإماراتي.

وقد استهل فيليكس جروشارتنر السباق بأسلوب مميز لصالح فريق «الإمارات - إكس آر جي»، حين شن هجوماً منفرداً، ليظفر بالفوز في المرحلة الأولى، قبل أن يستعرض ديل تورو تألقه الملفت بفوزه في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وفي الوقت ذاته، قدّم زميله رافال ماجكا أداءً ثابتاً على مدار أيام السباق، ليضمن لنفسه المركز الثالث في التصنيف العام مع ختام السباق في فيلدكيرخ.

كما أظهر جروشارتنر قوته على طرقه المحلية، حيث لعب دوراً مهماً في دعم ديل تورو وأنهى السباق في المركز العاشر ضمن التصنيف العام.

ومع إضافة الانتصار العام، يختتم فريق «الإمارات - إكس آر جي» خمسة أيام من المنافسات في النمسا بخمسة انتصارات، محافظاً على اللقب الذي توّج به أيضاً في عام 2024.

وبعد سيطرته على مجريات السباق من البداية وحتى النهاية، عبّر ديل تورو عن امتنانه لزملائه عقب ختام المرحلة الأخيرة، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه كل من فيليبو بارونشيني وأليساندرو كوڤي وجوليوس جوهانسن، الذين ساهموا جميعاً بشكل بارز على مدار الأسبوع.

ويقول ديل تورو في تصريح له: «أنا سعيد للغاية ومتحمس لأن الفريق قدم عملاً رائعاً بشكل لا يصدق طوال الأسبوع، كان الأمر مذهلاً، ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بوجود هذا الجمهور من حولي في خط النهاية وكل الدعم الذي تلقيته من الفريق، وأعتقد أن الفريق بأكمله كان رائعاً اليوم - فلوريان أنهى ثالثًا، وباقي المراحل كانت مذهلة بالنسبة لنا، يمكننا أن نفخر بما حققناه هذا الأسبوع، وأنا في غاية السعادة».

التصنيف العام النهائي لطواف النمسا 2025:

1- إيزاك ديل تورو (فريق الإمارات - إكس آر جي) - 17:51:18

2- آرتشي رايان (إي إف إديوكيشن - إيزي بوست) +29 ثانية

3- رافال ماجكا (فريق الإمارات - إكس آر جي) +47 ثانية

10- فيليكس جروششارتنر (فريق الإمارات - إكس آر جي) +3:18