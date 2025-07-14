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الرياضة

بالمر: شعرت بالارتباك مع مشاركة ترامب في احتفال تشيلسي!

بالمر: شعرت بالارتباك مع مشاركة ترامب في احتفال تشيلسي!
14 يوليو 2025 09:31

نيو جيرسي (أ ب)

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كان كول بالمر يقفز فرحاً خلف ريس جيمس، قائد تشيلسي، وهو يتسلم كأس العالم للأندية لكرة القدم، بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب على يساره، واقفاً بين لاعب خط الوسط وحارس المرمى الإسباني روبرت سانشيز.
وقال بالمر، عقب المباراة النهائية لمونديال الأندية، التي أقيمت بملعب «ميتلايف» في نيو جيرسي الأميركية: «كنت أعلم أن الرئيس ترامب سيحضر، لكنني لم أكن على علم بحضوره أيضاً عند رفع الكأس، لذلك شعرت ببعض الارتباك».
وحصل بالمر على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 بعد تسجيله الهدفين الأول والثاني، بالإضافة لصناعته الهدف الثالث الذي أحرزه زميله البرازيلي جواو بيدرو في فوز تشيلسي 3-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهائي المسابقة العالمية.
وبدا أن ترامب غادر منصة التتويج بميدالية خاصة به، سلمها له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو مباشرة بعد تقديم الميدالية إلى جيمس.
واختير بالمر (23 عاماً) أفضل لاعب في المباراة النهائية الثانية على التوالي لتشيلسي، بعدما سبق أن ساهم في تسجيل هدفين خلال فوز تشيلسي 5-2 على ريال بيتيس الإسباني بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 28 مايو الماضي، ليتوج الفريق اللندني باللقب القاري، كما أحرز اللاعب الإنجليزي الدولي أيضاً الهدف الأول لتشيلسي في فوزه 2-1 على بالميراس البرازيلي بدور الثمانية لمونديال الأندية، الذي استضافته الولايات المتحدة.

 

دونالد ترامب
كول بالمر
تشيلسي
باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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