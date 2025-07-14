سانشيز حارس تشيلسي يتألق قبل «الرحيل»!

علي معالي (أبوظبي)

لعب روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي دوراً كبيراً في صدارة وتألق فريقه بكأس العالم للأندية، وكان له الدور البارز في التفوق على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، حيث تصدى الحارس للعديد من هجمات الفريق الباريسي.

في الدقيقة 18، عندما كانت النتيجة 0-0، تصدى سانشيز بشكل مذهل، وبعد تجاوز مارك كوكوريلا، أطلق ديزاير دو لاعب باريس سان جيرمان تسديدة من حافة منطقة الجزاء، لكن سانشيز كان لديه رد فعل سريع لدفع الكرة للخارج، وبعد ذلك، أصبحت تمريرات سانشيز الطويلة سلاحاً مفيداً لمساعدة تشيلسي على التغلب على ضغط باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 22، من بداية من خط سانشيز، خلق مالو جوستو فرصة لكول بالمر ليفتتح النتيجة 1-0 لتشيلسي، وقبل نهاية الشوط الأول، أثبت سانشيز موهبته مرة أخرى بتصد رائع من رأسية جواو نيفيز.

جاء تصديه الأكثر إثارة للإعجاب في الدقيقة 52، عندما قام سانشيز برد فعل رائع، ومنع فرصة تسجيل عثمان ديمبلي.

ولم تظهر الأخطاء الساذجة في المرمى، وأصبح سانشيز يجلب اليقين، وراحة البال لزملائه في الفريق، ويساعد بهذا الأداء العالي «البلوز» على الوقوف بحزم ضد واحدة من أفضل الهجمات في العالم في جه سان جيرمان.

أنهى سانشيز هذه البطولة، بمعدل إنقاذ ناجح يصل إلى 81.48٪، وهو الأعلى في الحدث الكبير، وبعد النهائي حصل سانشيز على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

قد يتسبب تألق سانشيز في قيام المدرب إنزو ماريسكا بإعادة النظر في خطة الانتقال، في السابق، فكر «البلوز» في الانفصال عن سانشيز لإحضار حارس مرمى أكثر ثقة وقوة.