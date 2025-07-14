ماريسكا ثاني مدرب إيطالي يدخل تاريخ مونديال الأندية

علي معالي (أبوظبي)

دخل إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح ثاني مدرب إيطالي يُتوج بلقب كأس العالم للأندية، بعد مواطنه كارلو أنشليوتي.

وقبل ماريسكا، كان أنشيلوتي هو المدرب الإيطالي الوحيد، الذي توج بهذه الكأس العالمية، فاز أنشيلوتي ببطولة العالم للأندية ثلاث مرات، مرة مع ميلان (2007) ومرتين مع ريال مدريد (2014 و2022).

وتحت قيادة إنزو ماريسكا، تغلب تشيلسي على العديد من التحديات للتتويج في النسخة الجديدة من مونديال 2025، بمشاركة 32 فريقاً، على الرغم من احتلاله المركز الثاني فقط في دور المجموعات، إلا أن تشيلسي استغل تجنب منافسين أقوياء مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس، قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

شهد النهائي الأخير، هيمنة تشيلسي بفوزه 3-0، وذلك بفضل ثنائية كول بالمر وهدف جواو بيدرو، وتمت الإشادة بماريسكا لخططه الذكية وطريقة لعبه الرائعة أمام الفريق الفرنسي، والتي جمعت بين الدفاع القوي والهجمات المرتدة الحادة والسريعة، مما يحقق أقصى استفادة من مواهب المهاجمين لديه خاصة بالمر.

قبل قيادة تشيلسي، أثار ماريسكا إعجابه ذات مرة عندما أعاد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كبطل للبطولة في موسم 2023-2024، ويستمر النجاح في كأس العالم للأندية 2025 في تأكيد موهبة ماريسكا البالغ من العمر 45 عاماً، وتولى ماريسكا تدريب تشيلسي في يوليو 2024، بعد أن نجح في قيادة ليستر سيتي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد موسمه الأول مع «البلوز» تقلبات بين الصعود والهبوط – كما هي العادة لمن يتولى قيادة الفريق الأول في ستامفورد بريدج – لكن الشهرين الأخيرين شهدا تحولاً جماعياً في أداء الفريق، بدأ بسلسلة من النتائج المفاجئة قادته إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح تشيلسي في تجاوز نهاية موسم صعبة، وانتزع المركز الرابع في الدوري ليضمن آخر البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال، ولم يتوقف صعوده عند هذا الحد، بل تُوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه الكبير على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في مدينة فروتسواف، ليُصبح أول ناد يحقق البطولات الأوروبية الأربع الكبرى، وفي مونديال الأندية 2025، نجح هذا المدرب في أن يقدم نموذجاً رائعاً للمدرب الذي يقرأ المنافسين، وخير دليل على ذلك تعامله الرائع مع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في وضع خطة جعلت الفريق الباريسي عاجزاً عن هز شباك «البلوز».