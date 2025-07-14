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الرياضة

سينر يُعزز صدارة التصنيف العالمي بعد لقب ويمبلدون

سينر يُعزز صدارة التصنيف العالمي بعد لقب ويمبلدون
14 يوليو 2025 10:32

لندن (د ب أ)

ابتعد الإيطالي يانيك سينر، بصدارة التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بعد تتويجه للمرة الأولى في تاريخه ببطولة ويمبلدون للتنس ثالثة بطولات جراند سلام هذا العام.
انتزع سينر اللقب أمس الأحد، بالفوز على ملاحقه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة، ليوسع الفارق بينهما.
وتقدم الأميركي تايلور فريتز، الذي ودع ويمبلدون من قبل النهائي بالخسارة أمام ألكاراز، إلى المركز الرابع في التصنيف على حساب البريطاني جاك درابر الذي تراجع للمركز الخامس.
وتقدم الأميركي الآخر بن شيلتون خطوة واحدة ليحتل المركز التاسع، بينما اقتحم الروسي أندريه روبليف قائمة العشرة الأوائل بتقدمه 4 خطوات.
في المقابل، خرج الروسي دانييل ميدفيديف من قائمة العشرة الأوائل بعدما تراجع 5 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر، إثر خروجه المبكر من الدور الأول ببطولة ويمبلدون.
وتواجد البريطاني كاميرون نوري بين أول 50 في التصنيف العالمي بعدما قفز 18 خطوة دفعة واحدة، ليحتل المركز 43.

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ترتيب أول 10 لاعبين في التصنيف العالمي بالنقاط:
1 - يانيك سينر 12030 نقطة.
2 - كارلوس ألكاراز 8600 نقطة.
3- ألكسندر زفيريف 6310 نقاط.
4 - تايلور فريتز 5035 نقطة.
5- جاك درابر 4650 نقطة.
6 - نوفاك ديوكوفيتش 4130 نقطة.
7 - لورينزو موسيتي 3350 نقطة.
8 - هولجر رون 3340 نقطة.
9 - بن شيلتون 3330 نقطة.
10 - أندريه روبليف 3110 نقاط.

التنس
ويمبلدون
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
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