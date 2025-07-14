كوكوريلا.. «بطاقات حمراء» في «شد الشعر»!

علي معالي (أبوظبي)

مارك كوكوريلا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي يتميز بشعر كثيف، وهو ما يُسبب له في الكثير من المشاكل في المباريات، ولعل ما حدث في نهائي كأس العالم للأندية ضد فريق باريس سان جيرمان، خير دليل على ذلك، وربما هذا الشعر في بعض الأوقات يسبب له المتاعب، ولكنه في أحيان أخرى يكون مصدر سعادة لفريقه.

ومثلاً كانت الدقيقة 83، عندما اصطدم مارك كوكوريلا بجواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان، بعد أن دفعه مدافع تشيلسي، انتقم نيفيز بمد يده، وشد شعر كوكوريلا، وبعد الإشارة إلى الفيديو البطيء، عاد الحكم الرئيس إلى الملعب، معلناً أن نيفيز سيتعين عليه الحصول على بطاقة حمراء بسبب تصرف غير رياضي، وكانت اللحظة التي غادر فيها لاعب خط الوسط البرتغالي الشاب الملعب هي أيضاً الوقت الذي تم فيه إخماد آمال باريس سان جيرمان تماماً أمام «البلوز».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها جذب كوكوريلا من شعره خلال المباريات، في السابق حدث من كريستيان روميرو خلال المباراة بين توتنهام وتشيلسي، لكن الحكم لم يفرض أي عقوبة على المدافع الأرجنتيني، وفي مباراة أخرى بين ساوثهامبتون وتشيلسي، شوهد مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفنز وهو يسحب شعر كوكوريلا، ثم يتلقى بطاقة حمراء.